«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» (ЦКР). Провайдер организовал защищенную корпоративную сеть передачи данных для 50 офисов заказчика, расположенных на территории России, а также подключил услугу «Управление сетевой инфраструктурой» (УСИ).

Созданная «Ростелекомом» защищенная корпоративная сеть объединяет площадки клиента в единое телекоммуникационное пространство, гарантирует надежное хранение и обработку информации, унифицирует взаимодействие локальных сетевых IT-инфраструктур региональных подразделений ЦКР с головным офисом, а также оптимизирует затраты на услуги связи и повышает эффективность работы как внутри компании, так и во внешних бизнес-процессах.

Управление сетевой инфраструктурой позволяет заказчику экономить на приобретении и поддержке сетевого оборудования, гибко модернизировать и заменять его под текущие задачи бизнеса, а также снижать затраты на персонал и непрофильные виды деятельности. «Ростелеком» гарантирует высокое качество, надежность сервиса и несет обязательства за соблюдение требуемого уровня в рамках SLA[1].

Марина Ильина, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Одна из сложнейших задач современных компаний – гибкая организация бизнес-процессов, поэтому мы предлагаем своим клиентам комплексные подходы из базовых компонентов и дополнительных опции, отвечающих вызовам времени. С “Центром корпоративных решений” мы работаем не первый год. Уровень приобретенного за это время доверия позволил нам взять на себя не только подключение телекоммуникационных услуг, но и их сопровождение, чтобы партнер смог сфокусироваться на ключевых направлениях развития своего бизнеса».

Денис Абраменко, Начальник Управления ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности ООО «Центр корпоративных решений»:

«Нас полностью устраивает гибкость подхода провайдера к решению наших задач. Созданная “Ростелекомом” корпоративная сеть передачи данных стала эффективным средством дистанционного управления удаленными подразделениями, а решение УСИ радует проактивным мониторингом сети, возможностью оперативно изменять конфигурацию оборудования и резервировать его, а также, при необходимости, получать своевременную и высококвалифицированную поддержку технических специалистов».

[1] SLA (англ. Service Level Agreement, SLA) — соглашение, формальный договор, определяющий права и обязанности заказчика и клиента, содержащий описание услуги и согласованный уровень качества предоставления данной услуги.

ПОА «Ростелеком». Реклама