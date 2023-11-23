Общество

21 минуту назад

Количество жалоб по покупкам в интернете за увеличилось в 2,2 раза

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#права потребителей #Роспотребнадзор
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Количество жалоб по покупкам в интернете за увеличилось в 2,2 раза

С начала года рассмотрено 1451 обращение по вопросам защиты прав потребителей.

За 9 месяцев этого года управлением Роспотребнадзора Липецкой области рассмотрено 1451 обращение по вопросам защиты прав потребителей. По данным пресс-службы управления, 57% обращений были связаны с нарушением прав потребителей в сфере розничной торговли, 43% обращений касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, деятельности на финансовом рынке, услуг связи, бытового обслуживания населения, медицинских услуг.

В сфере розничной торговли в 2,2 раза увеличилось количество обращений потребителей по поводу покупок в интернете. В сегменте услуг наблюдается увеличение обращений по услугам связи и жилищно-коммунальным услугам.

Было выявлено 2878 нарушений требований закона «О защите прав потребителей», технических регламентов, а также иных нормативных правовых актов РФ. На нарушителей составлено 37 протоколов , объявлено 1433 предостережения, поданы 23 иска в суды в защиту неопределенного круга потребителей.

Основная часть исков в защиту неопределенного круга потребителей подана по результатам мониторинга сайтов в интернете, содержащих предложения о дистанционной продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Управление требовало признать эту информацию запрещенной для распространения. Большая часть исков в защиту прав конкретных потребителей касалась сферы розничной торговли.

В структуре выданных по искам в защиту потребителей заключений 57% касалось споров, связанных с розничной продажей товаров и 43% – со сферой услуг, среди которых туристские услуги бытовое обслуживание населения, услуги ЖКХ, услуги связи.

Всего потребителям возмещено более 5 миллионов рублей имущественного вреда, вызванного приобретением товаров или услуг с недостатками либо предоставлением потребителям несвоевременной и неполной информацией о них.

Потребителям напоминают, что в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области в целях консультирования граждан и организаций по вопросам компетенции Роспотребнадзора работает «горячая линия». Время работы: понедельник-четверг с 9.00 до 16.00, пятница с 9.00 до 15.00, телефон (4742) 27-25-98.

В Государственном информационном ресурсе по защите прав потребителей (ГИС ЗПП) в формате «вопрос-ответ» функционирует раздел «Виртуальная приемная». Кроме того, потребители могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней на русском и английском языках. Операторы Единого консультационного центра по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) осуществляют непрерывный прием звонков, первичную консультацию, а также, по отдельным вопросам направляют обратившихся в территориальные органы и организации Роспотребнадзора.
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#права потребителей #Роспотребнадзор
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Комментарии (1)

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Владимир

4 минуты назад
Вайлдберриз берет за отказ от товара 100 руб даже в тех случаях когда товар с браком это не порядок.
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

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