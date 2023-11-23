Происшествия

34 минуты назад

Во время пожара в деревне Надеждино погибла семейная пара

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#пожар
Во время пожара в деревне Надеждино погибла семейная пара

Для выяснения причин смерти пожилых супругов начаты доследственные действия.

Областное управление СК РФ начало доследственную проверку обстоятельств гибели супружеской пары при пожаре в частном доме. 
 
Напомним, пожар произошел в деревне Надеждино Долгоруковского района рано утром 23 ноября. В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела двух человек.

«По данным следствия, обнаружены тела 85-летнего хозяина дома и его 84-летней супруги. При осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
443
#пожар

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