Происшествия
34 минуты назад
Во время пожара в деревне Надеждино погибла семейная пара
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Для выяснения причин смерти пожилых супругов начаты доследственные действия.
Областное управление СК РФ начало доследственную проверку обстоятельств гибели супружеской пары при пожаре в частном доме.
Напомним, пожар произошел в деревне Надеждино Долгоруковского района рано утром 23 ноября. В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела двух человек.
«По данным следствия, обнаружены тела 85-летнего хозяина дома и его 84-летней супруги. При осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
Напомним, пожар произошел в деревне Надеждино Долгоруковского района рано утром 23 ноября. В сгоревшем доме пожарные обнаружили тела двух человек.
«По данным следствия, обнаружены тела 85-летнего хозяина дома и его 84-летней супруги. При осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено. Для установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
443