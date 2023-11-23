Происшествия

сегодня, 10:42

На Студеновской «Рено» сбил мужчину

2 1285
#авария #ДТП
2
На Студеновской «Рено» сбил мужчину

57-летний липчанин госпитализирован.

22 ноября  около половины седьмого утра в Липецке на улице Студеновской 51-летний водитель «Рено» сбил 57-летнего мужчину. Получившего травмы пешехода доставили в больницу. 

Еще одна авария в Липецке произошла вчера  на дороге «Южный обход». Столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 41-летнего водителя, «Лада Калина» с 24-летней девушкой за рулем и «Киа» под управлением 53-летней женщины. В столкновении получила травмы женщина-водитель  «Киа». Ее госпитализировали.

2 1285
#авария #ДТП
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ромео78

сегодня, 11:07
Пешеходам тоже надо переходить на зимний режим перехода, не бегать по зебре если жить хотят)))
ответить

санитар

сегодня, 10:48
Ну как же так?
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
63
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Во время пожара в деревне Надеждино погибла семейная пара
#пожар
Во время пожара в деревне Надеждино погибла семейная пара

30 минут назад

Происшествия
Пожар на улице Качалова тушили больше трех часов
#МЧС #пожар
Пожар на улице Качалова тушили больше трех часов

сегодня, 09:45

Происшествия
От административного здания украли пристёгнутый велосипед
#кража
8
От административного здания украли пристёгнутый велосипед

сегодня, 09:33

Происшествия
Два человека сгорели в частном доме
#пожар
1
Два человека сгорели в частном доме

сегодня, 08:52

Происшествия
Погибшему в столкновении на трассе Липецк –Хлевное водителю «Пежо» было 74 года
#ДТП #погибший
27
Погибшему в столкновении на трассе Липецк –Хлевное водителю «Пежо» было 74 года

вчера, 16:31

Происшествия
Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка
#МЧС #пожар
17
Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка

вчера, 15:12

Происшествия