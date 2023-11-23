На Студеновской «Рено» сбил мужчину

57-летний липчанин госпитализирован.





22 ноября около половины седьмого утра в Липецке на улице Студеновской 51-летний водитель «Рено» сбил 57-летнего мужчину. Получившего травмы пешехода доставили в больницу.



Еще одна авария в Липецке произошла вчера на дороге «Южный обход». Столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 41-летнего водителя, «Лада Калина» с 24-летней девушкой за рулем и «Киа» под управлением 53-летней женщины. В столкновении получила травмы женщина-водитель «Киа». Ее госпитализировали.



