В Липецкой области соберут 42 тонны сосновых шишек

Сбор нераскрытых шишек идёт прямо с ветвей деревьев: они должны быть крупными, ровными, не иметь дефектов и смолистости.

Во всех лесничествах Липецкой области начался сезон заготовки сосновых шишек. Собирать сосновые шишки сотрудникам лесхозов помогают местные жители и школьники.



По данным пресс-службы управления лесного хозяйства Липецкой области, до конца года в Липецкой области запланировано собрать 42 тонны шишек. Выход семян из шишек — всего 1%, то есть планируется получить 420 килограммов семян. Из килограмма семян можно получить до 80 тысяч сеянцев сосны — этого хватит, чтобы посадить около 18 гектаров леса. Излишки посадочного материала продают в соседние регионы.



Сбор нераскрытых шишек идёт прямо с ветвей деревьев: они должны быть крупными, ровными, не иметь дефектов и смолистости.



Извлекать семена из шишек начинают в конце января в единственной в области шишкосушилке, которая находится в Куликовском лесхозе. Одна часть семян будет посажена в питомники уже весной, а через два года сеянцы высадят в постоянное место. Другая часть будет храниться ещё несколько лет в виде резерва на случай неурожая.



А вот заготавливать сосны к Новому году пока не начали — рубка начнётся в декабре.

