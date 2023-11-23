Общество

16 минут назад

В Липецкой области соберут 42 тонны сосновых шишек

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#лес
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В Липецкой области соберут 42 тонны сосновых шишек

Сбор нераскрытых шишек идёт прямо с ветвей деревьев: они должны быть крупными, ровными, не иметь дефектов и смолистости.

Во всех лесничествах Липецкой области начался сезон заготовки сосновых шишек. Собирать сосновые шишки сотрудникам лесхозов помогают местные жители и школьники.

По данным пресс-службы управления лесного хозяйства Липецкой области, до конца года в Липецкой области запланировано собрать 42 тонны шишек. Выход семян из шишек — всего 1%, то есть планируется получить 420 килограммов семян. Из килограмма семян можно получить до 80 тысяч сеянцев сосны — этого хватит, чтобы посадить около 18 гектаров леса. Излишки посадочного материала продают в соседние регионы.

Сбор нераскрытых шишек идёт прямо с ветвей деревьев: они должны быть крупными, ровными, не иметь дефектов и смолистости.

Извлекать семена из шишек начинают в конце января в единственной в области шишкосушилке, которая находится в Куликовском лесхозе. Одна часть семян будет посажена в питомники уже весной, а через два года сеянцы высадят в постоянное место. Другая часть будет храниться ещё несколько лет в виде резерва на случай неурожая.

А вот заготавливать сосны к Новому году пока не начали — рубка начнётся в декабре. 
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#лес
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