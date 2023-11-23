Происшествия
сегодня, 09:45
Пожар на улице Качалова тушили больше трех часов
Огонь уничтожил кровлю административного здания.
Пожар на улице Качалова в Липецке удалось потушить только через три часа после его начала. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, информацию о возгорании спасатели получили в 13.22, а потушен пожар был к пяти вчера. Огонь уничтожил всю кровлю административного здания площадью в 450 кв.м. Здание тушили четыре пожарных расчета.
Еще один пожар в Липецке произошел вчера в переулке Макаренко, огонь повредил кровлю нежилого дома. Надворная постройка выгорела ближе к вечеру в селе Долгоруково. Уже вечером в Липецке горела проводка в многоквартирном доме № 13 по улице 8 Марта.
Ночью 23 ноября в Лебедяни огонь уничтожил вещи и отделку комнаты жилого дома на улице Огнева. А ранним утром 20 человек были эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме на улице Правды в Грязях — в его подвале горел мусор.
Еще один пожар в Липецке произошел вчера в переулке Макаренко, огонь повредил кровлю нежилого дома. Надворная постройка выгорела ближе к вечеру в селе Долгоруково. Уже вечером в Липецке горела проводка в многоквартирном доме № 13 по улице 8 Марта.
Ночью 23 ноября в Лебедяни огонь уничтожил вещи и отделку комнаты жилого дома на улице Огнева. А ранним утром 20 человек были эвакуированы из-за пожара в многоквартирном доме на улице Правды в Грязях — в его подвале горел мусор.