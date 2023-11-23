Происшествия

сегодня, 09:33

От административного здания украли пристёгнутый велосипед

3 844
#кража
3

Подозреваемый руками без использования каких-либо специальных приспособлений разорвал металлический тросик, которым был пристёгнут велосипед.

14 ноября у 52-летнего мужчины угнали велосипед за 25 тысяч рублей, который он пристегнул к забору возле административного здания по улице Угловой.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 39-летнего липчанина: он руками без использования каких-либо специальных приспособлений разорвал металлический тросик.

Похищенный велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
3 844
#кража
3

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Оценщик

17 минут назад
Если на это фото именно похищенного велосипеда, то ему объективно максимальная цена 8тысяч. Велолюбители со стажем плачут глядя на этот двухколесный китайский транспорт. Видимо пострадавший решил подзаработать на этом случае. Полицейские обычно спрашивают во сколько вы оцениваете причинённый ущерб, и тут душа развернулась по максимуму. Проконсультировали по быстрому как воришку наказать, рублем, на стадии следствия прекратят до суда, за примирением сторон. Вещ док ему вернут и еще сумму ущерба завысил в 4 раза,
ответить

Гость.

32 минуты назад
У начальника КИТ велик увели, на которым он на работу ездил. Та молько у этого здания забор такой.
ответить

Гонщик.

55 минут назад
Сядешь и просто нажимаешь на педаль даль Даль даль.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
63
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

На Студеновской «Рено» сбил мужчину
#авария #ДТП
На Студеновской «Рено» сбил мужчину

2 минуты назад

Происшествия
Пожар на улице Качалова тушили больше трех часов
#МЧС #пожар
Пожар на улице Качалова тушили больше трех часов

59 минут назад

Происшествия
Два человека сгорели в частном доме
#пожар
Два человека сгорели в частном доме

сегодня, 08:52

Происшествия
Погибшему в столкновении на трассе Липецк –Хлевное водителю «Пежо» было 74 года
#ДТП #погибший
21
Погибшему в столкновении на трассе Липецк –Хлевное водителю «Пежо» было 74 года

вчера, 16:31

Происшествия
Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка
#МЧС #пожар
17
Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка

вчера, 15:12

Происшествия
У усманского пенсионера нашли полкилограмма пороха
#оружие #боеприпасы
12
У усманского пенсионера нашли полкилограмма пороха

вчера, 14:54

Происшествия