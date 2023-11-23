От административного здания украли пристёгнутый велосипед

Подозреваемый руками без использования каких-либо специальных приспособлений разорвал металлический тросик, которым был пристёгнут велосипед.

14 ноября у 52-летнего мужчины угнали велосипед за 25 тысяч рублей, который он пристегнул к забору возле административного здания по улице Угловой.



По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, в краже подозревают 39-летнего липчанина: он руками без использования каких-либо специальных приспособлений разорвал металлический тросик.



Похищенный велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.