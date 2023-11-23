Сегодня в Липецке: «Мужской стриптиз», посвящение в казаки и выживут ли пенсионеры без помощи детей

Липчан ждут концерты ко Дню матери, слёт юных танцоров, творческие мастер-классы и кинопремьеры.

Холодает

Столбик термометра медленно, но верно ползёт вниз. Сегодня вновь будет чуть холоднее, чем вчера от -6 до -8 градусов. По-прежнему без осадков.







Отключения воды

С 10:00 и до окончания ремонта перекроют холодную воду на улицах Адмирала Макарова, 1в, 1г, 2, 2а, 4 ,6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20б, 20а, 22, 24; Дзержинского, 5, 7, 27, 29, 31; З.Космодемьянской, 2, 4; Комсомольской, 22; Котовского, 14, 19, 23, 37; Кочубея, 1; Московской, 16; на площади Мира, 4, 4г; на проспекте Мира, , 1, 3, 1а, 9а, 11а/1, 11а, 13а, 13б, 15а; а также в частном сектору улиц Джамбулата, Дубинина, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Кочубея, Крымской 1-й, Крымской 2-й, пригородной, Чаплыгина, Школьной.







Отключения света

С 8:00 до 18:00 произойдёт перерыв в электроснабжении на улицах 4-й пятилетки, 1, 2; Индустриальной, 169, 224; а также полностью на улицах 30 лет Октября, Академика Вавилова, Новокарьерной, Пионерской, Сырской, Урицкого, Шевченко, в переулках Вилкова и Весеннем.







С 9:00 до 17:00 обесточат дома на улицах Ангарской, 31; Газина, 5; Ударников, 20з, 20и, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 94; Почтовой, 11, 13, 15, 17, 17а; Прудной, 4.

Пробки

К 7 утра пробки, помеченные на электронных картах красным цветом появились на улицах Гагарина, Терешковой. Встало и еле едет кольцо на Воронежском шоссе. Выход может быть только один – устанавливать проблемные места с помощью «Яндекс-пробок» или аналогчных приложений и стараться их объехать.

«Липецкий казачок» (6+)



В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул.Космонавтов, 54а) сегодня в 18:00 пройдёт фестиваль детско-юношеского народного искусства «Липецкий казачок».



Более двухсот участников из Тюмени, Воронежа, Тамбова, Элисты и Липецка покажет своё танцевальное мастерство. Наш регион представят юные артисты Липецкого государственного театра танца «Казаки России» - будущие взрослые танцоры знаменитого на весь мир ансамбля.

Ко Дню матери

В Липецке на этой неделе чуть ли не каждый день проходят концерты, посвященные Дню матери, который мы официально будем праздновать в последнее воскресенье ноября, т.е. 26 числа. Сегодня эстафету принимает городской Дом культуры (ул. Коммунистическая, 20), который в 18:00 подготовил волшебное представление «Маме на радость» (0+). Выступать будут в основном детские творческие коллективы.

В детской школе искусств №1 (ул. Интернациональная, 53а) в 17:30 пройдёт концерт струнных и смычковых инструментов, посвященный предстоящему празднику (0+).

Джаз

В культурном пространстве «Библиотека» в 19:01 пройдёт джазовый концерт от Nova projekt. Вход – любая бумажная купюра.







«Мужской стриптиз» (18+)

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает в 18:30 на спектакль «Мужской стриптиз».







Пьесу написал липецкий драматург Борис Бужор (Медведев). Пятеро сталеваров остались без работы и совсем поникли, но кому-то пришла в голову мысль организовать собственное стрип-шоу. Теперь их давней дружбе предстоят новые серьёзные испытания.

Осетинские сказки (0+)

Областная детская библиотека (ул. Толстого, 40) представляет в 10:00 мероприятие для юных читателей «Хоровод сказок России». Сегодня речь пойдёт о сказках Северной и Южной Осетии.

«Однажды вечером» (12+)

Керамокластер на Студёновоской, 39 б приглашает в 18:00 на мастер-класс по созданию декоративной тарелочки «Однажды вечером».







Автор триптиха член Союза художников России Анна Качанова расскажет и покажет, как изготовить эксклюзивную тарелочку по зимним мотивам: морозная ночь, узоры на окошках, уютная избушка. Отправной точкой для росписи изделия послужит триптих «Вечером».

Бесплатный мастер-класс для школьников и студентов (6+)

А в Липецком областном краеведческом музее сегодня в 16:20 состоится мастер-класс по лепуке из глины для школьников и студентов «В мастерской древнего гончара».

Участники смогут попробовать свои силы в изготовлении лепной или круговой (сделанной на гончарном круге) посуды, бытовых или ритуальных сосудов разных культур и эпох, соблюдая форму и орнамент. Все поделки пройдут обжиг.







Также гостей ждёт экскурсия по выставке «Древнейшая история Липецкого края» с рассказом о самых ярких археологических памятниках и находках.

Занятия бесплатное, приходить можно целым классом, но нужно предварительно записаться по телефону (4742) 28-01-73.

Липчане помогают родителям деньгами

Двое их трёх липчан оказывают материальную поддержку своим родителям. Не как на загнивающем Западе! Нашим старикам не обойтись без сыновьей ласки и финансовой поддержки. 24% опрошенных SuperJob дают родителям деньги постоянно, 32% — по необходимости и 11% — крайне редко.

Правда, встречаются и те, кто пытается вместе со старушкой-матерью прожить на её скромную пенсию. 16% опрошенных заявили, что сами не отказываются от материальной помощи со стороны родителей.

Дорогие липчане! Рабочая неделя катится к концу, но ещё многое предстоит сделать. Однако в самом напряжённом рабочем графике всегда необходимо найти минутку-другую, чтобы сделать паузу и узнать последние новости. Липчанам с этим повезло: всё самое необходимое вы всегда найдете на GOROD48. Чаще заходите на сайт, который не зря называют электронным именем Липецка. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас 24/7 снова и снова.



