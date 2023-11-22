Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду и свет

Причиной отключения холодной воды и электроэнергии 23 ноября станут плановые работы на сетях.





Как сообщает «РВК-Липецк», 23 ноября с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 16 по улице Московской, №№ 1в, 1г, 2, 2а, 4 ,6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20б, 20а, 22, 24 по улице Макарова, №№ 5, 7, 27, 29, 31 по улице Дзержинского, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, №№ 4, 4г на площади Мира, №№ 1, 1а, 3, 9а, 11а, 11а/1, 13а, 13б, 15а по проспекту Мира, № 22 по улице Комсомольской, № 1 по улице Кочубея, №№ 14, 19, 23, 37 по улице Котовского, № 24 по улице Школьной, а также частный сектор улиц Пригородной, Джамбула, Чаплыгина, Дубинина, Кочубея, Кооперативной, Котовского, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Комсомольской, Школьной.



Воду подвезут к дому № 16 по улице Московской, также подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



23 ноября плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики.



С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета без света останутся дома №№ 169, 224 по улице Индустриальной, №№ 1, 2 по улице 4-й Пятилетки, а также улицы Сырская, 4-й Пятилетки, Пионерская, 30 лет Октября, Вавилова, Новокарьерная, Урицкого, Шевченко, переулки Вилкова, Весенний.



С 09:00 до 17:00 не будет электричества в доме № 5 по улице Газина – здесь также будут монтировать приборы учета.



С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат дома № 31 по улице Ангарской, №№ 16, 26 по улице Ново-Весовой, №№ 20з, 20и, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 94 по улице Ударников, №№ 11, 13, 15, 17, 17а по улице Почтовой, № 4 по улице Прудной.



