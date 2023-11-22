Спорт

9 минут назад

«Журавль на утёсе» принёс медали липецким каратисткам

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#Каратэ #WKF #Кызым
«Журавль на утёсе» принёс медали липецким каратисткам

Ученики знаменитой школы блеснули техникой традиционного каратэ.

Отличное владение техникой каратэ принесло липецким спортсменкам две медали всероссийского «Кубка Милютина» в Череповце. Валерия Паскидова завоевала медаль высшей пробы среди девушек (14-15 лет), а Елизавета Кызым была 3-й среди девочек 10-11 лет.

Липчанки отличились в ката – исполнении комплексов со стандартными движениями каратэ. Сильнейших выбирало строгое жюри, которое выставляло оценки.

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Паскидова (в центре) не знала себе равных

Наши девушки продемонстрировали по три ката: Годзющихо-дай – самый длинный и сложный комплекс в шотокан каратэ; Годзюшихо-шо (в переводе – 54 шага, по числу движений в начальной версии) и Ганкаку. Последний переводится, как «Журавль на утёсе» и является одним из наиболее ранних ката, канонизированных ещё при жизни создателя каратэ Гитина Фунакоси (1968-1957).

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Юная Кызым (2-я справа) пока 3-я. Но всё только начинается

Соревнования проводились по карате WKF (World Karate Federation), которая объединила 4 классических стиля: сётокан, вадо-рю, годза-рю и сито-рю. Родоначальники каратэ японцы попросили включить это направление своего единоборства в программу Олимпийских Игр-2020 в Токио.

В Череповце в ката и кумитэ (поединках) выступили 550 спортсменов из 23 регионов страны.

Как рассказал GOROD48 известный тренер Игорь Кызым, выступление учениц его порадовало. Сейчас Кызым занят подготовкой воспитанниц к главным соревнованиям года – первенству России среди юношей и девушек до 20 лет в Южно-Сахалинске. На далёкий остров отправятся наши Ксения Новикова, Надежда Галкина, Виктория Саблина.

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#Каратэ #WKF #Кызым

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