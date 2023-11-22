Бывшего директора УК обвиняют в причинении крупного ущерба АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн»

Сейчас мужчина работает исполнительным директором уже другой управляющей компании.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении 40-летнего бывшего директора ООО «УК «Квартал-Люкс» по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.



По версии следствия, бывший руководитель ООО «УК «Квартал-Люкс», обслуживавшего 29 многоквартирных домов в Липецке, должен был обязан перечислять в АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн» полученные от жильцов деньги за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы, но в различные периоды времени с января 2016 года по февраль 2022 года по поручениям директора УК поставщикам ресурсов переводилась лишь часть причитающихся им денег, в результате чего у ООО «УК «Квартал-Люкс» перед ними образовалась задолженность. При деньги у управляющей компании были.



Так, на расчетный счет ООО «ЕРЦ» в период 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года со стороны пользователей помещений, находящихся в управлении ООО «УК «Квартал-Люкс», за потребленные на общедомовые нужды коммунальные ресурсы поступила оплата в общей сумме 1 329 817 рублей, предназначенная для перечисления в «ЛГЭК». Но, как полагает следствие, руководитель ООО «УК «Квартал-Люкс» дал поручение сотрудникам ООО «ЕРЦ» на перечисление в адрес АО «ЛГЭК» только 761 309 рублей. А оставшиеся средства, поступившие со стороны пользователей — 568 507 рублей не были использованы на исполнение обязательств перед АО «ЛГЭК».



За тот же период со стороны пользователей помещений, находящихся в управлении ООО «УК «Квартал-Люкс» за потребленную на общедомовые нужды электроэнергию поступила оплата в сумме 7 217 423 рублей, предназначенная для перечисления в ООО «Новитэн». Но перечислено поставщику ресурсов было только 2 212 621 рублей. Оставшиеся 5 004 801 рублей директор УК, зная о наличии задолженности перед «Новитэном», не использовал на цели, связанные с исполнением обязательств.



Не полностью дошли до поставщиков ресурсов деньги жильцов домов по адресам: улица Депутатская 61,80, 61 «б», улица Терешковой, 38 «в», 38 «т», 38 «д», Доватора, 18, 9, 16 «а», 10 «б», 61, улица Индустриальная, 25, 23, проспект Победы, 3, Ворошилова, 3, Шкатова, 26, улица 9 Микрорайон, 2, 22/3, 19, улица 40 лет Октября, 43, Барашева, 5, Первомайская, 38, Яна Фабрициуса, 21, Московская 43 «а», 49, 55, 59, 53 и Титова, 5.



Общий ущерб, причиненный АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн», составил 5,6 миллиона рублей.



Примечательно, что сейчас обвиняемый работает исполнительным директором уже другой управляющей компании — ООО УК «Малахит».



Cанкции вменяемой мужчине статьи: принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо, лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

