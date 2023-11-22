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Липецкая вечЁрка: смертельное ДТП, миллионы на распил деревьев и белый лебедь на пруду
Сегодня, 22 ноября, на дороге Липецк-Хлевное столкнулись автобус, грузовик и легковушка, мэрия объявила многомиллионные торги на снос сухостоя, и лебеди перестали улетать на юг.
74-летний водитель легковушки погиб. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что он выехал на встречную полосу.
В автобусе никто не пострадал, пассажиров доставили к пункту назначения другим рейсом.
Накануне в авариях пострадали ребенок и женщина. На улице Циолковского 42-летний водитель «Рено» сбил 54-летнюю женщину (медицинскую помощь ей оказали на месте и отпустили домой). А через час во дворе на улице Загородной 38-летний водитель «УАЗа» сбил 9-летнюю школьницу. Девочку госпитализировали.
А 31-летний мужчина лишился автомобиля «ВАЗ-2113» за езду в пьяном виде. Его ловили пьяным за рулем дважды. Усманский суд, помимо того, что конфисковал у мужчины автомобиль, лишил его водительских прав на четыре с половиной года.
— Это существо только гробовая доска исправит, думаю, надо задуматься о пожизненном лишении прав, вот таким персонажам только это подходит, — написал Ромео78.
Мэрия Липецка нашла 17,6 миллиона рублей на снос сухих деревьев. Муниципальный контракт предполагает снос 1 1000 деревьев до апреля 2024 года.
В Липецке около 20 тысяч мертвых деревьев. Так что выделенные деньги — это малая толика от того, что необходимо на решение проблемы. С начала года МУП «Зеленхоз» снес две с поливной тысячи аварийных деревьев.
Новость о контракте собрала множество комментариев.
— Сразу нашлись деньги, после того, как деревом убило человека. — напомнил 002.
— Ну ведь могут же, когда захотят, — добавил Сострадатель.
— Я бы взял дровишки на баню, — тут же решил воспользоваться ситуацией КОМДИВ.
— Коллеги, это распил, — съязвила Липа.
Лебеди вдруг перестали улетать из Липецкой области в теплые края. А люди, живущие рядом с водоемами, начали переживать — как птицы смогут перезимовать.
В зоопарк уже поступило несколько таких сообщений из сел Коренёвщино Добровского района, Гудовки, Боринского и Маховище Липецкого района, Яманского лесничества, Хлевенского района и Усмани.
— Если лебедь на крыле, он будет искать водоём с открытой водой. А вот если у него какие-то проблемы и лебедь не может летать — его нужно подкармливать распаренной пшеницей, кукурузой, горохом — иначе птица может погибнуть, — посоветовала заведующая просветительским отделом Липецкого зоопарка Ольга Кривошеева.
Одна из возможных причин зимовки лебедей в нашем регионе — теплые зимы.
В областном управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов уточнили, что птицам ничего не угрожает, так как зимой остаются незамерзающие водоемы, в которых лебеди могут кормиться.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в Липецке до 12 градусов мороза, а днем потеплеет до -6, -8. Не так уж и холодно, если учесть, что 23 ноября 1998 года столбики термометров опустились до -24 градусов.
Кредл
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Сергей