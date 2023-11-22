Общество

42 минуты назад

Подземный переход на Краснозавоской: строители уложат асфальт при ближайшем потеплении

1 263
#подземный переход
2
Подземный переход на Краснозавоской: строители уложат асфальт при ближайшем потеплении

Неделя осталась до того момента, когда по плану должен закончиться демонтаж подземного перехода на улице Краснозаводской. Однако в планы строителей вмешалась погода.

Часть улицы Краснозаводской, где 30 октября начался демонтаж подземного перехода, напоминает заброшенную стройку. Застывший экскаватор, снежный покров, на котором даже нет следов. При этом демонтаж перехода и восстановление покрытия дороги по срокам должны завершиться через неделю.



Оказалось, строители ждут потепления, чтобы закончить работу.

В компании «Мовиста» GOROD48 пояснили, что подземный переход уже демонтирован, а оставшийся после него котлован засыпан. Грунт уплотнен с учетом всех нормативных требований.

«Укладка асфальтового покрытия при отрицательных температурах невозможна или крайне затруднительна. По прогнозу, к выходным должно потеплеть. Сегодня на совещании с подрядчиком решено начать асфальтирование в ближайшую неделю (при наличии положительных температур)», — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании, добавив, что фактически работы по демонтажу перехода начались 3 ноября. Стройка — это сложный процесс, поэтому возможны корректировки сроков их окончания.



Напомним, компания «Мовиста-Регионы» — концессионер реконструкции трамвайной сети Липецка — не могла из-за подземки продолжать укладку трамвайных путей. Конструкции перехода, как показала экспертиза, не выдержали бы возросшую нагрузку.

Улица Краснозаводскую строители частично перекрыли в ночь на 30 октября. Сообщалось, что демонтировать переход, засыпать котлован и уложить на его месте асфальт концессионер собирается до 28 ноября.
1 263
#подземный переход
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ири

25 минут назад
Ух ты. Потепление ожидается в мае 24 года. Правы были те кто говорил это на год.
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Бывшего директора УК обвиняют в причинении крупного ущерба АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн»
#ЖКХ
Бывшего директора УК обвиняют в причинении крупного ущерба АО «ЛГЭК» и ООО «Новитэн»

14 минут назад

Общество
Управление по охране объектов животного мира: белому лебедю на пруду ничего не угрожает
#экология #природа
Управление по охране объектов животного мира: белому лебедю на пруду ничего не угрожает

43 минуты назад

Общество
«Самое сложное — найти время на каждого из 12 детей»
#многодетные семьи #День матери
«Самое сложное — найти время на каждого из 12 детей»

сегодня, 16:37

Общество
И.о. гендиректора ФКР Алексей Костин: «Мы понимаем, что люди видят нашу работу, и они нам доверяют»
#ФКР
И.о. гендиректора ФКР Алексей Костин: «Мы понимаем, что люди видят нашу работу, и они нам доверяют»

сегодня, 15:30

Общество
Хочу здесь жить: в Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей
#экология #природа
13
Хочу здесь жить: в Липецкой области повсеместно замечают не улетевших лебедей

сегодня, 12:15

Общество
Экс-начальника УФСИН по Липецкой области во второй раз осудили за взятку
#взятка #Геннадий Чейкин #Антонина Орлова
35
Экс-начальника УФСИН по Липецкой области во второй раз осудили за взятку

сегодня, 11:32

Общество