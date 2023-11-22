42 минуты назад
Подземный переход на Краснозавоской: строители уложат асфальт при ближайшем потеплении
Неделя осталась до того момента, когда по плану должен закончиться демонтаж подземного перехода на улице Краснозаводской. Однако в планы строителей вмешалась погода.
Оказалось, строители ждут потепления, чтобы закончить работу.
В компании «Мовиста» GOROD48 пояснили, что подземный переход уже демонтирован, а оставшийся после него котлован засыпан. Грунт уплотнен с учетом всех нормативных требований.
«Укладка асфальтового покрытия при отрицательных температурах невозможна или крайне затруднительна. По прогнозу, к выходным должно потеплеть. Сегодня на совещании с подрядчиком решено начать асфальтирование в ближайшую неделю (при наличии положительных температур)», — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании, добавив, что фактически работы по демонтажу перехода начались 3 ноября. Стройка — это сложный процесс, поэтому возможны корректировки сроков их окончания.
Напомним, компания «Мовиста-Регионы» — концессионер реконструкции трамвайной сети Липецка — не могла из-за подземки продолжать укладку трамвайных путей. Конструкции перехода, как показала экспертиза, не выдержали бы возросшую нагрузку.
Улица Краснозаводскую строители частично перекрыли в ночь на 30 октября. Сообщалось, что демонтировать переход, засыпать котлован и уложить на его месте асфальт концессионер собирается до 28 ноября.
Ири