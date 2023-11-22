Происшествия
сегодня, 16:31
Погибшему в столкновении на трассе Липецк –Хлевное водителю «Пежо» было 74 года
Полицейские установили личность погибшего в сегодняшней аварии мужчины.
В ДТП на 34-м километре дороги Липецк-Хлевное погиб 74-летний житель Липецкой области, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Напомним, около 12:25 на дороге столкнулись автомобиль «Пежо», автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Хлевное» и грузовик «Мерседес». По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиль выехал на встречную полосу.
Напомним, около 12:25 на дороге столкнулись автомобиль «Пежо», автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Хлевное» и грузовик «Мерседес». По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиль выехал на встречную полосу.
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