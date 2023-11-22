Происшествия

сегодня, 16:31

Погибшему в столкновении на трассе Липецк –Хлевное водителю «Пежо» было 74 года

7 1519
#ДТП #погибший
Погибшему в столкновении на трассе Липецк –Хлевное водителю «Пежо» было 74 года

Полицейские установили личность погибшего в сегодняшней аварии мужчины.

В ДТП на 34-м километре дороги Липецк-Хлевное погиб 74-летний житель Липецкой области, об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Напомним, около 12:25 на дороге столкнулись автомобиль «Пежо», автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Хлевное» и грузовик «Мерседес». По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легкового автомобиль выехал на встречную полосу.
7 1519
#ДТП #погибший

Комментарии (7)

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кит

7 минут назад
Да, Ведь медкомиссию прошел водительскую ! К вождению допущен ! Запись видеорегистратора очень нужна !
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Мякушка

13 минут назад
Он был очень аккуратный водитель, никогда не лихачил...Не надо на возраст сваливать. Я не знаю, как это получилось. Скорблю.
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Да

34 минуты назад
кит, возраст,руки не слушаются, внимание снижено
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Надо

35 минут назад
Ставить разделительную полосу.
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Да

35 минут назад
Ограничения надо делать до 65 ,а потом не допускать к управлению транспортным средством
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65+

35 минут назад
Всё спишут на покойника !
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кит

сегодня, 16:44
Запись видеорегистратора должна быть у кого -нибудь ! Как такое произошло !!
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