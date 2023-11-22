В Липецкой области до -8, небольшой снег пройдет лишь местами

23 ноября территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков.

24 ноября с приближением теплого атмосферного фронта циклона с Атлантики при порывистом ветре ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, метель, местами гололед, на дорогах гололедица. 25 ноября территория Липецкой области окажется в тылу циклона – пройдет небольшой мокрый снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 ноября — 7-8 градусов мороза, что на 5-6 градусов ниже нормы, 24 ноября — 3-4 градуса мороза, что в пределах нормы, 25 ноября — 0-1 градусов мороза, что на 2 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, днем — от 3 до 8 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от -10 до -12 градусов, днем — от -6 до -8.



День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 24 градусов мороза.



