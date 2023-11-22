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В Липецкой области до -8, небольшой снег пройдет лишь местами
23 ноября территория Липецкой области будет находиться в области повышенного атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный, 8-13 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, днем — от 3 до 8 градусов мороза.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от -10 до -12 градусов, днем — от -6 до -8.
День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 24 градусов мороза.