В России

19 минут назад

Совфед одобрил закон о переносе решения по вопросу советских вкладов

19
#вклады #выплаты

Сенаторы согласились отложить начисление компенсаций по советским вкладам.

Совет Федерации одобрил закон об очередном переносе решения по вопросу урегулирования обязательств по гражданским вкладам, которые были размещены в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года, - передает ТАСС.

Сенаторы одобрили приостановление на еще один год — до 1 января 2027 года — вступление в силу закона, предусматривающего компенсацию дореформенных вкладов советских граждан в Сбербанке.

В 1995 году был принят закон, предусматривающий восстановление ценности сбережений граждан, размещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года — на вклады в органы госстрахования и государственные облигации. Эти сбережения должны быть переведены в целевые долговые обязательства РФ с применением долгового рубля.

При этом установленная базовая стоимость необходимого социального набора составляет 464 рубля СССР. Но до сих пор не приняты законы, регламентирующие порядок перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и механизм их обслуживания. Из-за этого действие закона приостанавливается с 2003 года.

Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

Согласно данным правительства РФ, на погашение всех гарантированных сбережений потребовалось бы: 61,8 трлн рублей в 2024 году, 64,2 трлн рублей в 2025 году и 66,8 трлн рублей в 2026 году.

"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2026 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.

19
#вклады #выплаты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

#черная икра
Эксперты оценили долю нелегальной китайской черной икры в РФ в 40%

8 минут назад

В России
Половину доходов мировой игровой индустрии в 2023 году принесли мобильные релизы

10 минут назад

В России
Россияне жалуются на затяжную простуду
#простуда #ОРВИ #здоровье
Россияне жалуются на затяжную простуду

57 минут назад

В России
Запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время
#топливо #запрет на экспорт
Запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время

сегодня, 14:39

В России
Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026
#бюджет #экономика
Сенаторы одобрили закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026

сегодня, 13:56

В России
В Анапе улицы затопило после мощного ливня
#непогода #дождь
В Анапе улицы затопило после мощного ливня

сегодня, 11:24

В России