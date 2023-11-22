В России
19 минут назад
Совфед одобрил закон о переносе решения по вопросу советских вкладов
Сенаторы согласились отложить начисление компенсаций по советским вкладам.
Совет Федерации одобрил закон об очередном переносе решения по вопросу урегулирования обязательств по гражданским вкладам, которые были размещены в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года, - передает ТАСС.
Сенаторы одобрили приостановление на еще один год — до 1 января 2027 года — вступление в силу закона, предусматривающего компенсацию дореформенных вкладов советских граждан в Сбербанке.
В 1995 году был принят закон, предусматривающий восстановление ценности сбережений граждан, размещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года — на вклады в органы госстрахования и государственные облигации. Эти сбережения должны быть переведены в целевые долговые обязательства РФ с применением долгового рубля.
При этом установленная базовая стоимость необходимого социального набора составляет 464 рубля СССР. Но до сих пор не приняты законы, регламентирующие порядок перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и механизм их обслуживания. Из-за этого действие закона приостанавливается с 2003 года.
Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.
Согласно данным правительства РФ, на погашение всех гарантированных сбережений потребовалось бы: 61,8 трлн рублей в 2024 году, 64,2 трлн рублей в 2025 году и 66,8 трлн рублей в 2026 году.
"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2026 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.
Сенаторы одобрили приостановление на еще один год — до 1 января 2027 года — вступление в силу закона, предусматривающего компенсацию дореформенных вкладов советских граждан в Сбербанке.
В 1995 году был принят закон, предусматривающий восстановление ценности сбережений граждан, размещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанке и до 1 января 1992 года — на вклады в органы госстрахования и государственные облигации. Эти сбережения должны быть переведены в целевые долговые обязательства РФ с применением долгового рубля.
При этом установленная базовая стоимость необходимого социального набора составляет 464 рубля СССР. Но до сих пор не приняты законы, регламентирующие порядок перевода вкладов в целевые долговые обязательства РФ и механизм их обслуживания. Из-за этого действие закона приостанавливается с 2003 года.
Восстановление сбережений, согласно документу, должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора и применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.
Согласно данным правительства РФ, на погашение всех гарантированных сбережений потребовалось бы: 61,8 трлн рублей в 2024 году, 64,2 трлн рублей в 2025 году и 66,8 трлн рублей в 2026 году.
"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2026 годов", - говорится в финансово-экономическом обосновании к закону.