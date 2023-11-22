В России

57 минут назад

Россияне жалуются на затяжную простуду

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#простуда #ОРВИ #здоровье

Пациенты жалуются, что, заболев простудой в начале сентября, до сих пор не могут выздороветь.

В Россию пришел неизвестный респираторный вирус, который вызывает инфекции, длящиеся по три месяца. Многие пациенты, заболевшие еще в начале сентября, до сих под жалуются на кашель, температуру и другие симптомы, - передает Bfm.ru.

Некоторые специалисты предполагают, что это может быть новый вирус.

Вызывающий длительную простуду вирус был ранее зафиксирован в Европе. В медицинском журнале eClinicalMedicine, приложению к главному мировому медицинскому изданию The Lancet, в октябре вышла статья о необычной затяжной форме респираторной инфекции. Данные были собраны по более чем 10 тысячам пациентов.

В России тоже описаны многочисленные случаи простуды, длящейся до 90 дней. Клиническая картина у всех пациентов примерно одна и та же. Человек заболевает более-менее типичной ОРВИ - кашель, насморк, температура. Острая фаза длится неделю, затем состояние улучшается.

Но сохраняется субфебрильная температура - около 37,1, кашель, общая утомляемость. Больше всего больных раздражает именно кашель, который может накатывать сильными приступами в течение многих недель. Также среди симптомов называют диарею, выпадение волос, головокружение.

Длительность заболевания индивидуальна для каждого пациента, - считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. По его словам, длительность заболевания зависит напрямую от того, какой вирус поразил человека. ОРВИ — это собирательное понятие, они бывают разные.

Длительная простуда может появляться потому, что человек болеет несколькими разными заболеваниями, а не одним,- утверждает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

В России за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла более чем на 38%, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число госпитализаций увеличилось почти на 17%. В период с 13 по 19 ноября в России было зарегистрировано более 59 тысяч случаев заболевания ковидом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Почти треть случаев пришлась на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.
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#простуда #ОРВИ #здоровье

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