В России
57 минут назад
Россияне жалуются на затяжную простуду
Пациенты жалуются, что, заболев простудой в начале сентября, до сих пор не могут выздороветь.
В Россию пришел неизвестный респираторный вирус, который вызывает инфекции, длящиеся по три месяца. Многие пациенты, заболевшие еще в начале сентября, до сих под жалуются на кашель, температуру и другие симптомы, - передает Bfm.ru.
Некоторые специалисты предполагают, что это может быть новый вирус.
Вызывающий длительную простуду вирус был ранее зафиксирован в Европе. В медицинском журнале eClinicalMedicine, приложению к главному мировому медицинскому изданию The Lancet, в октябре вышла статья о необычной затяжной форме респираторной инфекции. Данные были собраны по более чем 10 тысячам пациентов.
В России тоже описаны многочисленные случаи простуды, длящейся до 90 дней. Клиническая картина у всех пациентов примерно одна и та же. Человек заболевает более-менее типичной ОРВИ - кашель, насморк, температура. Острая фаза длится неделю, затем состояние улучшается.
Но сохраняется субфебрильная температура - около 37,1, кашель, общая утомляемость. Больше всего больных раздражает именно кашель, который может накатывать сильными приступами в течение многих недель. Также среди симптомов называют диарею, выпадение волос, головокружение.
Длительность заболевания индивидуальна для каждого пациента, - считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. По его словам, длительность заболевания зависит напрямую от того, какой вирус поразил человека. ОРВИ — это собирательное понятие, они бывают разные.
Длительная простуда может появляться потому, что человек болеет несколькими разными заболеваниями, а не одним,- утверждает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
В России за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла более чем на 38%, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число госпитализаций увеличилось почти на 17%. В период с 13 по 19 ноября в России было зарегистрировано более 59 тысяч случаев заболевания ковидом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Почти треть случаев пришлась на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.
Некоторые специалисты предполагают, что это может быть новый вирус.
Вызывающий длительную простуду вирус был ранее зафиксирован в Европе. В медицинском журнале eClinicalMedicine, приложению к главному мировому медицинскому изданию The Lancet, в октябре вышла статья о необычной затяжной форме респираторной инфекции. Данные были собраны по более чем 10 тысячам пациентов.
В России тоже описаны многочисленные случаи простуды, длящейся до 90 дней. Клиническая картина у всех пациентов примерно одна и та же. Человек заболевает более-менее типичной ОРВИ - кашель, насморк, температура. Острая фаза длится неделю, затем состояние улучшается.
Но сохраняется субфебрильная температура - около 37,1, кашель, общая утомляемость. Больше всего больных раздражает именно кашель, который может накатывать сильными приступами в течение многих недель. Также среди симптомов называют диарею, выпадение волос, головокружение.
Длительность заболевания индивидуальна для каждого пациента, - считает врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков. По его словам, длительность заболевания зависит напрямую от того, какой вирус поразил человека. ОРВИ — это собирательное понятие, они бывают разные.
Длительная простуда может появляться потому, что человек болеет несколькими разными заболеваниями, а не одним,- утверждает доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
В России за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла более чем на 38%, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Число госпитализаций увеличилось почти на 17%. В период с 13 по 19 ноября в России было зарегистрировано более 59 тысяч случаев заболевания ковидом. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Почти треть случаев пришлась на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.