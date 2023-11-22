Происшествия

сегодня, 15:12

Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка

9 2791
#МЧС #пожар
2
Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка
Днем 22 ноября в Липецке на улице Качалова, 8а загорелось административное здание.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, загорелась кровля одноэтажного здания площадью 450 квадратных метров.

— На тушение подано три ствола «Б», работают три звена газодымозащитников,— рассказали в МЧС.
9 2791
#МЧС #пожар
2

Комментарии (9)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сергей

1 минуту назад
Снести нельзя, потушить можно.
ответить

Жилец

11 минут назад
ваха, там уже строят небоскреб, а сарай сгорел во дворе стройки.
ответить

Так как есть

17 минут назад
Ваха, согласен 100 %, кругом убыль населения а эти тридцатиэтажные гетто строят на каждом углу !
ответить

ваха

24 минуты назад
под очередной муравейник или торговый центр
ответить

Гость

25 минут назад
Жилец, Это общий порядок при ЧС, все службы обязаны прибыть
ответить

Критик

39 минут назад
Весь военный городок с 9 утра сидит вообще без воды, без холодной и горячей, подвоз воды отсутствует.
ответить

БТИ

40 минут назад
Док-ты прячут.
ответить

Жилец

59 минут назад
А репортаж с места события нельзя было снять? Камеры мы и сами смотреть умеем (3 часа наблюдаем). Кто поджёг, к кому реанимация приехала?
ответить

гость

сегодня, 15:17
Место под парковку расчищают
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

У усманского пенсионера нашли полкилограмма пороха
#оружие #боеприпасы
5
У усманского пенсионера нашли полкилограмма пороха

сегодня, 14:54

Происшествия
За порезанное банкой капусты лицо и незаконное проникновение в дом — 2 года 1 месяц лишения свободы ...
#конфликт #побои
За порезанное банкой капусты лицо и незаконное проникновение в дом — 2 года 1 месяц лишения свободы ...

сегодня, 14:46

Происшествия
В столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб водитель легковушки
#авария #ДТП
2
В столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб водитель легковушки

сегодня, 14:31

Происшествия
33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины
#автомобиль #конфликт
4
33-летний матерщинник помял машину сделавшего ему замечание мужчины

сегодня, 14:25

Происшествия
Автобус «Липецк-Хлевное», грузовик и легковушка столкнулись в Липецком районе
#авария #ДТП
Автобус «Липецк-Хлевное», грузовик и легковушка столкнулись в Липецком районе

сегодня, 13:37

Происшествия
Пенсионерку душили подушкой и она указала на деньги под ковром
#грабёж #кража #разбой
12
Пенсионерку душили подушкой и она указала на деньги под ковром

сегодня, 10:40

Происшествия