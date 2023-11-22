Происшествия
сегодня, 15:12
Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка
Днем 22 ноября в Липецке на улице Качалова, 8а загорелось административное здание.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, загорелась кровля одноэтажного здания площадью 450 квадратных метров.
— На тушение подано три ствола «Б», работают три звена газодымозащитников,— рассказали в МЧС.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, загорелась кровля одноэтажного здания площадью 450 квадратных метров.
— На тушение подано три ствола «Б», работают три звена газодымозащитников,— рассказали в МЧС.
Сергей
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