Три пожарных расчета тушат административное здание в центре Липецка

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Днем 22 ноября в Липецке на улице Качалова, 8а загорелось административное здание.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, загорелась кровля одноэтажного здания площадью 450 квадратных метров.



— На тушение подано три ствола «Б», работают три звена газодымозащитников,— рассказали в МЧС.

