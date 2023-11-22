Происшествия
сегодня, 14:54
У усманского пенсионера нашли полкилограмма пороха
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Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
66-летнего мужчину из Усманского района осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 18 апреля этого года в доме подсудимого были обнаружены бумажная коробка и металлическая банка с бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления.
Всего в ёмкостях было свыше 521 грамма пороха для снаряжения охотничьих патронов к ручному гладкоствольному оружию всех калибров.
Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 10 тысяч рублей в доход государства.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 18 апреля этого года в доме подсудимого были обнаружены бумажная коробка и металлическая банка с бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления.
Всего в ёмкостях было свыше 521 грамма пороха для снаряжения охотничьих патронов к ручному гладкоствольному оружию всех калибров.
Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 10 тысяч рублей в доход государства.
5 413
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