Происшествия

сегодня, 14:54

У усманского пенсионера нашли полкилограмма пороха

5 413
#оружие #боеприпасы
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У усманского пенсионера нашли полкилограмма пороха

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

66-летнего мужчину из Усманского района осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 18 апреля этого года в доме подсудимого были обнаружены бумажная коробка и металлическая банка с бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления.

Всего в ёмкостях было свыше 521 грамма пороха для снаряжения охотничьих патронов к ручному гладкоствольному оружию всех калибров.

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 10 тысяч рублей в доход государства.
5 413
#оружие #боеприпасы
1

Комментарии (5)

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Было время

34 минуты назад
Когда-то порох и гладкоствольное в Охотнике продавались свободно. Было время.. Не боялся Брежнев мужика с ружьём.
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А как

сегодня, 15:20
жить сейчас в деревне без оружия при нынешней преступности ?
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Ник

сегодня, 15:12
Есть еще порох в пороховницах
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Липецкие басни

сегодня, 15:06
Ага, а за пистолет в кармане 1,5г условно!
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Бешеный

сегодня, 15:06
Бред
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