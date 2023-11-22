Происшествия

23 минуты назад

В столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб водитель легковушки

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#авария #ДТП

Мужчина выехал на встречную полосу.

Полицейские сообщили обстоятельства аварии, которая  произошла сегодня днем на дороге Липецк-Хлевное.  Напомним, около 12:25 на 34-м километре трассы столкнулись автомобиль «Пежо», автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Хлевное» и грузовик «Мерседес».

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«По предварительным данным,  причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В аварии погиб водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса, следовавшего из Липецка в Хлевное, находились 16 пассажиров. Никто из них не пострадал», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Личность погибшего, и точные  обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

Фото и видео: пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

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#авария #ДТП

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