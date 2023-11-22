Происшествия
23 минуты назад
В столкновении с автобусом «Липецк-Хлевное» и грузовиком погиб водитель легковушки
Мужчина выехал на встречную полосу.
Полицейские сообщили обстоятельства аварии, которая произошла сегодня днем на дороге Липецк-Хлевное. Напомним, около 12:25 на 34-м километре трассы столкнулись автомобиль «Пежо», автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Хлевное» и грузовик «Мерседес».
«По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В аварии погиб водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса, следовавшего из Липецка в Хлевное, находились 16 пассажиров. Никто из них не пострадал», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Личность погибшего, и точные обстоятельства ДТП еще устанавливаются.
«По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. В аварии погиб водитель легкового автомобиля. В салоне автобуса, следовавшего из Липецка в Хлевное, находились 16 пассажиров. Никто из них не пострадал», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
Личность погибшего, и точные обстоятельства ДТП еще устанавливаются.
Фото и видео: пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области