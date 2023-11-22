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14 минут назад

Запрет на экспорт дизтоплива могут снять в ближайшее время

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#топливо #запрет на экспорт

В России могут снять запрет на экспорт дизельного топлива, внутренний рынок наполнен.

Вице-премьер Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, заявил, что кабмин может в ближайшее время отменить запрет на экспорт дизельного топлива, - передает ТАСС.

"Поскольку ситуация стабилизировалась, были внесены изменения, отменен на прошлой неделе запрет на экспорт автомобильных бензинов. В ближайшее время, я думаю, будут приняты решения и об отмене экспорта дизельного топлива, поскольку сейчас рынок наполнен и свой функционал эти решения, которые были приняты, выполнили", - сказал он.

По его словам, благодаря принятым кабмином мерам рынок топлива в РФ насытился и вновь стал сбалансированным, а цены на бирже снизились примерно на 20% со второй половины сентября. "И самое главное - возвращен демпфер. А этот демпфер позволяет создавать нам экономические стимулы для поставок нефтепродуктов в первую очередь на внутренний рынок, а не на экспорт", - отметил Новак.

Он добавил, что как минимум раз в неделю по-прежнему проводит заседания специального штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием нефтяных компаний и регионов. "В случае каких-то отклонений оперативно реагируем, решаем эти вопросы", - сказал Новак.

"Таким образом, на сегодняшний день рынок сбалансирован, цены стабилизированы. Хочу еще раз подчеркнуть, что на АЗС вертикально-интегрированных компаний, несмотря на повышение цен на бирже, все равно держали цены на уровне не выше инфляции, работая по сути дела на АЗС в убыток, на независимых заправках мы наблюдали рост примерно на четыре-пять рублей в среднем по стране. Сейчас этот дифференциал снижен за счет того, что независимые имеют возможность покупать на бирже по сниженным ценам и транслировать эти цены на АЗС", - добавил вице-премьер.

С 21 сентября правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка с рядом исключений. 6 октября РФ сняла ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Затем правительство с 17 ноября сняло временный запрет на экспорт автомобильного бензина.
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#топливо #запрет на экспорт

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