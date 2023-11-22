Общество

34 минуты назад

Ремонт моста на улице Металлургов завершится к концу ноября

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#мост #ремонт
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Мост, соединяющий Тракторный с АЗТП, готов на 90%.

Ремонт моста на улице Металлургов должен завершиться к концу ноября. Об этом GOROD48 сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства:

«Подрядчик выполнил 90% основных работ: усилил колонны и несущие ригели мостовых пролетов, смонтировал ограждение. Осталось смонтировать дополнительные страхующие подпорные металлоконструкции по крайним пролетам и разобрать старое ограждение на тротуарах».

Ремонт моста компания «РСК Регион» начала этой весной. Летом строители жаловались на  мешающие работе большегрузы. Несмотря на знаки ограничения проезда для грузовиков, водители все равно пользовались мостом.
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#мост #ремонт
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Комментарии (3)

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Попсикукий

3 минуты назад
А никого не смущает, что на мосту ни одного рабочего.......
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смотритель зоопарка

20 минут назад
в такую погоду самый ремонтировать)
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Попсикакий

25 минут назад
Вы пожалуйста еще год указывайте, а то каждый день проезжая в одну сторону, а вечером в другую видел ударников капиталистического труда раз десять...
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