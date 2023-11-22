сегодня, 11:24
В Анапе улицы затопило после мощного ливня
В Анапе из-за мощных осадков под водой оказался центральный пляж. В ночь на 22 ноября на курорте выпала месячная норма осадков. Ливневки не справились с таким количеством воды.
Ливневки вскоре перестали справляться с таким напором воды, потоки хлынули на улицы и в подвалы домов, - передает РЕН ТВ.
По некоторым улицам водители уже не рискуют проезжать, в глубоких лужах машины могут получить гидроудар и заглохнуть.
Подтоплены и многоэтажные дома: крыши протекли, квартиры на верхних этажах заливает. Осадки между тем не стихают, подтопление в ближайшие часы грозит усилиться.
В городе действует экстренное предупреждение по непогоде. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок.
Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.
На размещенных кадрах видно, что вода затопила не только улицы и центральный пляж, но и добралась до близлежащих кафе и магазинов.
Прогнозы синоптиков не утешают. Дождь продолжит идти в Анапе весь день.