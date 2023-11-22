В России

сегодня, 11:24

В Анапе улицы затопило после мощного ливня

71
#непогода #дождь

В Анапе из-за мощных осадков под водой оказался центральный пляж. В ночь на 22 ноября на курорте выпала месячная норма осадков. Ливневки не справились с таким количеством воды.

Улицы Анапы оказались затоплены после мощного ливня, который начался накануне ночью.

Ливневки вскоре перестали справляться с таким напором воды, потоки хлынули на улицы и в подвалы домов, - передает РЕН ТВ.

По некоторым улицам водители уже не рискуют проезжать, в глубоких лужах машины могут получить гидроудар и заглохнуть.

Подтоплены и многоэтажные дома: крыши протекли, квартиры на верхних этажах заливает. Осадки между тем не стихают, подтопление в ближайшие часы грозит усилиться.

В городе действует экстренное предупреждение по непогоде. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок.

Очевидцы публикуют в социальных сетях кадры с места событий.

На размещенных кадрах видно, что вода затопила не только улицы и центральный пляж, но и добралась до близлежащих кафе и магазинов.

Прогнозы синоптиков не утешают. Дождь продолжит идти в Анапе весь день.
71
#непогода #дождь

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34
#Су-34 #самолеты
ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34

сегодня, 10:45

В России
В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта
#Севастополь #морской транспорт
В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта

сегодня, 09:59

В России
#ипотека
Выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2–3 раза

вчера, 16:31

В России
Вклады от 1,6 млн подпадут под налог на проценты из-за роста ключевой

вчера, 16:29

В России
#Аман Тулеев
9
Жители Кемерова предложили построить проспект Тулеева

вчера, 16:18

В России
Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения найденных человеческих останков в Москве
#скелеты #кости
Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения найденных человеческих останков в Москве

вчера, 14:53

В России