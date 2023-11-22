Общество

50 минут назад

Мэрия нашла 17,6 миллиона рублей на снос сухостоя в Липецке по заявкам горожан

6 337
#сухостой
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Мэрия нашла 17,6 миллиона рублей на снос сухостоя в Липецке по заявкам горожан

Мертвые деревья подрядчику будет нужно убрать к середине апреля.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило торги на снос сухих и аварийных деревьев. Начальная цена контракта — 17 591 293 рубля. Контракт должен быть выполнен до 15 апреля следующего года.

В контракте указано, что на эту сумму нужно убрать 1100 деревьев. Следовательно, снос и утилизация одного дерева обойдется в 15-16 тысяч рублей.

— В среднем, деревья, предназначенные под снос, выше 5-го этажа. Для их опиливания нужна автовышка. Распилив его, мы получаем 2-3 кубометра древесины весом в полторы-две тонны. В обычную тракторную тележку войдут два таких дерева. Сбор за утилизацию тонны древесины — 750 рублей. В итоге с арендой техники, горючим и работой получаются 15 тысяч рублей за дерево. Но встречаются, например, экземпляры, которые можно вывезти только «КамАЗом». Снос и утилизация такого дерева обходится в сумму до 40 тысяч рублей, — прокомментировали цену закупки в МУП «Зеленхоз».

С начала этого года МУП снес 2,5 тысячи мертвых деревьев. В «Зеленхозе» надеются выиграть торги на этот экстренный контракт по уборке опасного сухостоя в микрорайонах по заявкам горожан.

В техническом задании к контракту сказано, что подрядчик должен убирать порубочные остатки в течении трех рабочих дней с начала выполнения работ, что он несет полную ответственность за сохранность линий электропередачи, малых архитектурных форм, ограждений, зданий и элементов зданий, имущество физических и юридических лиц и в случае чего восстанавливает повреждения за свой счет
6 337
#сухостой
2

Комментарии (6)

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Липа

1 минуту назад
Коллеги, это распил.
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Сострадатель

2 минуты назад
Ну ведь могут же...когда захотят.
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КОМДИВ

4 минуты назад
Я бы взял дровишки на баню
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Житель

15 минут назад
Специально до апреля, пока листьев нет, чтобы пилить какие хочется
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Серый

15 минут назад
Семнадцать миллионов, нашла???? В шкафчике....
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002

42 минуты назад
Сразу нашлись деньги,после того,как деревом убило человека.
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
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