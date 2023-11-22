Мэрия нашла 17,6 миллиона рублей на снос сухостоя в Липецке по заявкам горожан

Мертвые деревья подрядчику будет нужно убрать к середине апреля.

Управление главного смотрителя мэрии Липецка объявило торги на снос сухих и аварийных деревьев. Начальная цена контракта — 17 591 293 рубля. Контракт должен быть выполнен до 15 апреля следующего года.



В контракте указано, что на эту сумму нужно убрать 1100 деревьев. Следовательно, снос и утилизация одного дерева обойдется в 15-16 тысяч рублей.



— В среднем, деревья, предназначенные под снос, выше 5-го этажа. Для их опиливания нужна автовышка. Распилив его, мы получаем 2-3 кубометра древесины весом в полторы-две тонны. В обычную тракторную тележку войдут два таких дерева. Сбор за утилизацию тонны древесины — 750 рублей. В итоге с арендой техники, горючим и работой получаются 15 тысяч рублей за дерево. Но встречаются, например, экземпляры, которые можно вывезти только «КамАЗом». Снос и утилизация такого дерева обходится в сумму до 40 тысяч рублей, — прокомментировали цену закупки в МУП «Зеленхоз».



С начала этого года МУП снес 2,5 тысячи мертвых деревьев. В «Зеленхозе» надеются выиграть торги на этот экстренный контракт по уборке опасного сухостоя в микрорайонах по заявкам горожан.



В техническом задании к контракту сказано, что подрядчик должен убирать порубочные остатки в течении трех рабочих дней с начала выполнения работ, что он несет полную ответственность за сохранность линий электропередачи, малых архитектурных форм, ограждений, зданий и элементов зданий, имущество физических и юридических лиц и в случае чего восстанавливает повреждения за свой счет