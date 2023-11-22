Пенсионерку душили подушкой и она указала на деньги под ковром

Дело передано в суд.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимых 27-летнего и 25-летнего жителей села Екатериновка, обвиняемых в налётах на дома пенсионерок. Мужчинам вменяют грабёж и разбой, а одному ещё и кражу.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, вечером в октябре 2022 года пьяные мужчины подошли к дому по улице Лихачева в селе Долгоруково, один из их выставил стекло из окна в веранде, пролез внутрь и, уже находясь внутри дома, открыл входную дверь своему сообщнику. Но хозяйка оказалась дома.



Один из мужчин стал требовать от напуганной пенсионерки передачи им денег. Женщина указала на шкаф в комнате, где хранились 80 000 рублей. Мужчины забрали деньги и покинули дом. Это преступление было квалифицировано следствием по пунктам «а, в» части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.



Следствие также полагает, что 23 марта этого года 27-летний мужчина через проём в окне пролез в здание склада по улице Центральной в деревне Екатериновка и похитил принадлежащие односельчанке кондиционер за 1500 рублей и металлический уголок за 4500 рублей. Всё это он перекинул на улицу через проем в окне. Это действие было квалифицировано по пункту «б» части 2 ст.158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в хранилище.



А 28 апреля этого года два пьяных товарища, надев маски на лица, среди ночи проникли в квартиру по улице Лихачева в селе Долгоруково. И снова дома оказалась пенсионерка. 27-летний обвиняемый схватил женщину за шею и стал требовать деньги. В страхе за жизнь женщина передала приятелям свой кошелек, в котором были 800 рублей, и ещё 300 рублей, хранившиеся в вазе. Но приятелям этого показалось мало, и 27-летний мужчина повалил женщину на диван в спальне и стал душить пенсионерку подушкой, приложив её к лицу. Опасаясь за свою жизнь, женщина указала на место под ковром, где хранились 13 000 рублей.



После издевательств с использованием подушки женщине диагностировали гематомы на щеках, носу, на левой ноге. Это преступление было квалифицировано следствием по части 3 статьи 162 УК РФ — разбой с применением насилия опасного для жизни, c незаконным проникновением в жилище, группой лиц по предварительному сговору, c применением предмета, используемого в качестве оружия.



За разбой мужчинам может грозить до 12 лет лишения свободы, за грабёж – до 7 лет.