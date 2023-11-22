В России

55 минут назад

ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34

31
#Су-34 #самолеты

В строевые части ВКС России поступили новые фронтовые бомбардировщики Су-34. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

Новосибирский авиазавод имени Чкалова, входящий в госкорпорацию "Ростех", передал Минобороны очередную партию бомбардировщиков Су-34, - сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Количество полученных истребителей не называется.

Отмечается, что очередную партию самолетов Су-34 дочерняя ОАК передала Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

В сообщении отмечается, что новые Су-34 адаптированы к применению перспективных авиационных средств поражения. В результате чего увеличилась дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысилась точность бомбометания.

Завод приступил к выполнению гособоронзаказа следующего года, объемы которого значительно увеличатся. Кроме этого, завод загружен заказами по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, стоящей сейчас на вооружении.
31
#Су-34 #самолеты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта
#Севастополь #морской транспорт
В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта

сегодня, 09:59

В России
#ипотека
Выдачи ипотеки на строительство частных домов выросли в 2–3 раза

вчера, 16:31

В России
Вклады от 1,6 млн подпадут под налог на проценты из-за роста ключевой

вчера, 16:29

В России
#Аман Тулеев
9
Жители Кемерова предложили построить проспект Тулеева

вчера, 16:18

В России
Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения найденных человеческих останков в Москве
#скелеты #кости
Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения найденных человеческих останков в Москве

вчера, 14:53

В России
В Алтайском крае от последствий урагана пострадали 16 человек
#ураган #непогода
В Алтайском крае от последствий урагана пострадали 16 человек

вчера, 13:45

В России