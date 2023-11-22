55 минут назад
ВКС РФ получили новую партию бомбардировщиков Су-34
В строевые части ВКС России поступили новые фронтовые бомбардировщики Су-34. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.
Количество полученных истребителей не называется.
Отмечается, что очередную партию самолетов Су-34 дочерняя ОАК передала Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.
В сообщении отмечается, что новые Су-34 адаптированы к применению перспективных авиационных средств поражения. В результате чего увеличилась дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысилась точность бомбометания.
Завод приступил к выполнению гособоронзаказа следующего года, объемы которого значительно увеличатся. Кроме этого, завод загружен заказами по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, стоящей сейчас на вооружении.