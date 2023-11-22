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В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта
Причины приостановки работы пассажирского транспорта не называются.
В бухте Севастополя временно приостановили движение морского пассажирского транспорта, - сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в Telegram-канале.
Уточняется, что на пл. Нахимова и пл. Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
В дирекции не уточнили причин приостановки работы пассажирского транспорта. Там также не назвали сроки восстановления его движения.
До этого морской транспорт в Севастополе приостанавливал движение 17 ноября. Тогда в городе объявляли воздушную тревогу.
Минобороны позже сообщило, что 22 ноября утром около 07.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Уточняется, что на пл. Нахимова и пл. Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
В дирекции не уточнили причин приостановки работы пассажирского транспорта. Там также не назвали сроки восстановления его движения.
До этого морской транспорт в Севастополе приостанавливал движение 17 ноября. Тогда в городе объявляли воздушную тревогу.
Минобороны позже сообщило, что 22 ноября утром около 07.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым, - говорится в сообщении оборонного ведомства.