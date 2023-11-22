Происшествия

25 минут назад

Любителя пьяной езды отправили на полгода в колонию и лишили «ВАЗ 2113»

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
Любителя пьяной езды отправили на полгода в колонию и лишили «ВАЗ 2113»

Мужчину во второй раз судили за вождение в нетрезвом виде.

Усманский районный суд приговорил 31-летнего мужчину к 6 месяцев колонии, конфискации автомобиля «ВАЗ 2113» и лишению прав на 4,5 года за вождение в нетрезвом виде. При этом мужчина уже имел судимость за совершение аналогичного преступления.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в первый раз по статье 264.1 УК РФ за пьяную езду водитель получил 6 месяцев лишения свободны условно и был лишен прав на 2 года 10 месяцев. Но 30 июля этого года он снова попался пьяным за рулём в селе Демшино Усманского района.

Подсудимый вину признал.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда

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