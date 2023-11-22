Любителя пьяной езды отправили на полгода в колонию и лишили «ВАЗ 2113»

Мужчину во второй раз судили за вождение в нетрезвом виде.

Усманский районный суд приговорил 31-летнего мужчину к 6 месяцев колонии, конфискации автомобиля «ВАЗ 2113» и лишению прав на 4,5 года за вождение в нетрезвом виде. При этом мужчина уже имел судимость за совершение аналогичного преступления.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в первый раз по статье 264.1 УК РФ за пьяную езду водитель получил 6 месяцев лишения свободны условно и был лишен прав на 2 года 10 месяцев. Но 30 июля этого года он снова попался пьяным за рулём в селе Демшино Усманского района.



Подсудимый вину признал.