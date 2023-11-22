Происшествия
50 минут назад
Вечером в селе Плеханово горел дом
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Огонь охватил кровлю площадью 120 квадратных метров.
21 ноября в 23:45 в селе Плеханово Грязинского района горел дом. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, на момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю площадью 120 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие дома.
Возгорание тушили два отделения пожарной части №40, сотрудники МЧС и добровольцы.
Возгорание тушили два отделения пожарной части №40, сотрудники МЧС и добровольцы.
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