Происшествия

50 минут назад

Вечером в селе Плеханово горел дом

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#пожар
Вечером в селе Плеханово горел дом

Огонь охватил кровлю площадью 120 квадратных метров.

21 ноября в 23:45 в селе Плеханово Грязинского района горел дом. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, на момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю площадью 120 квадратных метров, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие дома. 

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Возгорание тушили два отделения пожарной части №40, сотрудники МЧС и добровольцы.

411
#пожар

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