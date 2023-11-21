Подельники-продавцы марихуаны получили 9 и 11 лет колонии

У 32-летнего мужчины нашли 4067,5 грамма марихуаны. А погорели сообщники на «Проверочной закупке».

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 48-летнему и 32-летнему мужчинам за наркотики. Они организовали незаконный сбыт марихуаны.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 48-летний липчанин взял на себя обязательства по незаконному приобретению, хранению и передаче напарнику высушенного для совместного незаконного сбыта каннабиса, а также по получению денег от покупателей. 32-летний мужчина занимался хранением наркотика после получения его у напарника до передачи покупателям, подыскивал клиентов и передавал им марихуану.



В суде было установлены два факта продажи марихуаны одному покупателю: 13 декабря 2021 года было продано 0,7 грамма наркотика за 600 рублей, 12 января 2022 года – 1,1 грамма за 600 рублей. Но покупатель оказался засланным казачком – это был сотрудник УНК УМВД России по Липецкой области, участвующий в оперативно-розыскных мероприятиях «Проверочная закупка».



В ходе обыска у 32-летнего подсудимого обнаружили и изъяли 4067,5 грамма марихуаны.



В результате 48-летний липчанин получил по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его 32-летний подельник – 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



