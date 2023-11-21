Происшествия

38 минут назад

Липецкого пенсионера ждёт суд за комментарии в «Одноклассниках»

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#соцсети #суд
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Липецкого пенсионера ждёт суд за комментарии в «Одноклассниках»

Ранее 65-летний липчанин уже привлекался к административной ответственности за возбуждение ненависти либо вражды.

Советский районный суд Липецка рассмотрит уголовное дело в отношении 65-летнего липчанина, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 282 УК РФ – действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам национальности, происхождения, совершенные публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Следствие считает, что мужчина в своих высказываниях обидел украинцев и евреев, возбуждая к ним ненависть по национальному признаку, и даже москвичей, вызывая к ним вражду по территориальному признаку.  

«По версии следствия, подсудимый зарегистрировался в социальной сети «Одноклассники», создав свою открытую интернет-страницу, доступную для просмотра неограниченному кругу пользователей, при этом посетители имели возможность ознакомления со всей размещенной на ней информацией, и размещал комментарии под постами, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам национальности и происхождения. При этом ранее подсудимый уже был привлечён к ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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#соцсети #суд
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Комментарии (2)

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Че

2 минуты назад
Каков" злодей"
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Местный

15 минут назад
Вот это резонанс, вот здесь все органы едины и оперативны. Сейчас быстро этому провокатору срок впаяют. Зато как расследовать нецелевое расходование бюджетных средств или поиск виновных в чс в Липецке, так никого нет.
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