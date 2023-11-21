Общество

59 минут назад

Когда исчезнут ямы на Заводской площади?

333
#ямы
Когда исчезнут ямы на Заводской площади?

Спойлер: когда будут деньги.

О ямах на асфальте за торговыми зданиями на Заводской площади и супер-луже у ТЦ «Весна» знают все сокольцы. Они стали уже притчей во языцах. Недавно забрезжила надежда на  укладку ного асфальта и осушение лужи: такие планы были озвучены во время встречи сокольцев и мэра Евгении Уваркиной, на которой обсуждались варианты реанимации торговли у бывшей автостанции. На встрече предлагалось организовать дополнительную остановку у ТЦ «Весна». Но эту идею не поддержали в областном управлении дорог и транспорта сославшись на то, что остановка снизит защищенность пассажирских перевозок.

Если на идее остановки поставлен крест, то будет ли реализован план обновления асфальта и осушения лужи? Этот вопрос мы адресовали мэрии.

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, уже проводится оценка стоимости соответствующих работ. Возможно, их проведут уже в следующем году. Однако сроки и объем работу будут зависеть от состояния бюджета города.
333
#ямы

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