Общество
59 минут назад
Когда исчезнут ямы на Заводской площади?
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Спойлер: когда будут деньги.
О ямах на асфальте за торговыми зданиями на Заводской площади и супер-луже у ТЦ «Весна» знают все сокольцы. Они стали уже притчей во языцах. Недавно забрезжила надежда на укладку ного асфальта и осушение лужи: такие планы были озвучены во время встречи сокольцев и мэра Евгении Уваркиной, на которой обсуждались варианты реанимации торговли у бывшей автостанции. На встрече предлагалось организовать дополнительную остановку у ТЦ «Весна». Но эту идею не поддержали в областном управлении дорог и транспорта сославшись на то, что остановка снизит защищенность пассажирских перевозок.
Если на идее остановки поставлен крест, то будет ли реализован план обновления асфальта и осушения лужи? Этот вопрос мы адресовали мэрии.
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, уже проводится оценка стоимости соответствующих работ. Возможно, их проведут уже в следующем году. Однако сроки и объем работу будут зависеть от состояния бюджета города.
Если на идее остановки поставлен крест, то будет ли реализован план обновления асфальта и осушения лужи? Этот вопрос мы адресовали мэрии.
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, уже проводится оценка стоимости соответствующих работ. Возможно, их проведут уже в следующем году. Однако сроки и объем работу будут зависеть от состояния бюджета города.
333