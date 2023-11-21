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41 минуту назад
Жители Кемерова предложили построить проспект Тулеева
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Жители Кемерова предложили увековечить имя первого губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Как сообщает VSE42.Ru, такие предложения появились под постом мэра города Дмитрия Анисимова о смерти экс-губернатора.
В комментариях предлагается разбить сквер имени Амана Тулеева, проспект или установить ему памятник.
Аман Тулеев скончался 20 ноября на 80-м году жизни.
В комментариях предлагается разбить сквер имени Амана Тулеева, проспект или установить ему памятник.
Аман Тулеев скончался 20 ноября на 80-м году жизни.
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