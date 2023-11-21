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41 минуту назад

Жители Кемерова предложили построить проспект Тулеева

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#Аман Тулеев
Жители Кемерова предложили  увековечить имя первого губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.  Как сообщает VSE42.Ru, такие предложения появились под постом мэра города Дмитрия Анисимова о смерти экс-губернатора.

В комментариях предлагается разбить сквер имени  Амана Тулеева, проспект или установить ему памятник. 

Аман Тулеев скончался 20 ноября на 80-м году жизни.

73
#Аман Тулеев

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