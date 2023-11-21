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57 минут назад
Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения найденных человеческих останков в Москве
На западе Москвы найдены скелетированные человеческие останки, которым более 20 лет.
Скелетированные останки, в том числе 10 черепов и не менее 10 фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 метров. По предварительным данным давность смерти около 20-30 лет, - сообщает прокуратура Москвы.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре, - говорится в сообщении.
По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Кости нашли накануне днем, во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания.
При каких обстоятельствах погибли эти люди, пока неясно.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре, - говорится в сообщении.
По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Кости нашли накануне днем, во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания.
При каких обстоятельствах погибли эти люди, пока неясно.