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21 минуту назад

В Алтайском крае от последствий урагана пострадали 16 человек

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#ураган #непогода

А также от последствий урагана погибла одна женщина.

В Алтайском крае в результате воскресного урагана пострадали 16 человек, погибла одна женщина, - рассказал в своем в Телеграм-канале губернатор региона Виктор Томенко.

"Сложные погодные условия с ветром до 25 метров в секунду, а где-то и до 35 метров в секунду коснулись практически всех населенных пунктов края. В 577 населенных пунктах, где живут более 380 тысяч человек, были отключения электроэнергии. Повреждены кровли на более 400 зданиях, около 300 деревьев были повалены в жилом секторе, и еще больше 400 — на дорогах. К сожалению, 16 человек пострадали и одна женщина погибла", - написал глава региона, выразив соболезнование родным и близким.

По его словам, продолжается адресная работа по ликвидации последствий стихийного бедствия. Власти оценивают размер ущерба, чтобы принять решения о дополнительных мерах поддержки.
21
#ураган #непогода

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