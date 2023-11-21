Средний лимит по выданным кредитным картам в РФ упал до 104,4 тысячи рублей

Аналитики бюро кредитных историй уточнили, что в октябре 2023 года упал не только средний лимит по кредитным картам, но и суммарные объемы выдач.





Уточняется, что это самое заметное падение показателя с марта 2022 года — тогда средний чек в сегменте кредиток "просел" на 20,9%, до 66,8 тыс. рублей. После пика кризиса рынок кредитных карт восстанавливался быстрыми темпами и уже к концу года стал обновлять рекорды. На этом фоне практически непрерывно рос и средний лимит по кредиткам — летом этого года он приблизился к 100 тыс. рублей, а потом преодолел этот уровень.



Согласно данным БКИ, помимо среднего чека падают и выдачи новых кредитных карт. В сентябре российские банки одобрили физлицам 2,25 млн кредиток, что на 10,7% меньше результата августа. В октябре тенденция продолжилась: количество предоставленных карт сократилось еще на 1,5%, до 2,2 млн штук. Объем выдач в этом сегменте в сентябре снизился на 7,7%, до 245 млрд рублей, а в октябре — на 5,4%, до 231,7 млрд рублей.



По словам экспертов, снижение среднего лимита по кредиткам, как и спад выдач связан с реакцией банков на ужесточение регулирования со стороны ЦБ РФ, - передает



С 1 сентября для кредиторов были повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам, а с 1 октября действуют новые, более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ). Обе меры затрагивают в том числе сегмент кредитных карт.



К снижению МПЛ для наиболее закредитованных клиентов — с показателем долговой нагрузки выше 80% — банки в целом были готовы, а вот распространение ограничений на кредиты клиентам с умеренно высоким ПДН (50–80%) "оказалось скорее неожиданной мерой для участников рынка", - полагают эксперты.



Банк России ранее сообщал о заметном росте числа держателей кредиток: на 1 июля таких в России насчитывалось 23 млн человек. Причем речь идет о клиентах, имеющих задолженность по картам свыше 10 тысяч рублей, а не обо всех, у кого карта есть, но не активирована. Всего в стране насчитывалось 46,7 млн заемщиков, то есть на отчетную дату кредитка с долгом была почти у каждого второго.











В октябре 2023 года средний лимит по выданным кредитным картам составил 104,4 тыс. рублей, сократившись за месяц на 4,3 тыс. рублей или на 4%, - следует из статистики бюро кредитных историй "Скоринг Бюро".Уточняется, что это самое заметное падение показателя с марта 2022 года — тогда средний чек в сегменте кредиток "просел" на 20,9%, до 66,8 тыс. рублей. После пика кризиса рынок кредитных карт восстанавливался быстрыми темпами и уже к концу года стал обновлять рекорды. На этом фоне практически непрерывно рос и средний лимит по кредиткам — летом этого года он приблизился к 100 тыс. рублей, а потом преодолел этот уровень.Согласно данным БКИ, помимо среднего чека падают и выдачи новых кредитных карт. В сентябре российские банки одобрили физлицам 2,25 млн кредиток, что на 10,7% меньше результата августа. В октябре тенденция продолжилась: количество предоставленных карт сократилось еще на 1,5%, до 2,2 млн штук. Объем выдач в этом сегменте в сентябре снизился на 7,7%, до 245 млрд рублей, а в октябре — на 5,4%, до 231,7 млрд рублей.По словам экспертов, снижение среднего лимита по кредиткам, как и спад выдач связан с реакцией банков на ужесточение регулирования со стороны ЦБ РФ, - передает РБК С 1 сентября для кредиторов были повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам, а с 1 октября действуют новые, более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ). Обе меры затрагивают в том числе сегмент кредитных карт.К снижению МПЛ для наиболее закредитованных клиентов — с показателем долговой нагрузки выше 80% — банки в целом были готовы, а вот распространение ограничений на кредиты клиентам с умеренно высоким ПДН (50–80%) "оказалось скорее неожиданной мерой для участников рынка", - полагают эксперты.Банк России ранее сообщал о заметном росте числа держателей кредиток: на 1 июля таких в России насчитывалось 23 млн человек. Причем речь идет о клиентах, имеющих задолженность по картам свыше 10 тысяч рублей, а не обо всех, у кого карта есть, но не активирована. Всего в стране насчитывалось 46,7 млн заемщиков, то есть на отчетную дату кредитка с долгом была почти у каждого второго.