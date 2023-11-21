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30 минут назад

Кабмин выделит 2 млрд рублей на расселение аварийного жилья в ряде регионов

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#аварийное жилье #расселение

Правительство РФ дополнительно поддержит расселение аварийного жилья в ряде российских регионов.

Около 2 млрд рублей будет направлено ряду регионов на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение об этом было подписано, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что средства Фонда развития территорий получат Архангельская, Белгородская, Тамбовская области, а также Чеченская Республика. Первым трём регионам они необходимы для финансирования переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Чеченской Республике выделенные средства требуются на расселение аварийного жилья, которое получило такой статус с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

Работа ведётся по указанию главы государства в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
29
#аварийное жилье #расселение

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