В России
сегодня, 11:32
Российским дипломатам могут ограничить передвижение по ЕС
Пока обсуждение находится на ранней стадии.
В Евросоюзе обсуждают предложение ограничить передвижения российских дипломатов в рамках 12-го пакета санкций, - передает Bfm.ru со ссылкой на The Financial Times.
Отмечается, что соответствующее пожелание высказала Чехия.
По мнению Праги, потенциальные российские "разведчики" избегают слежения благодаря свободному перемещению по шенгенской зоне. Поэтому власти Чехии хотят, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне.
Пока обсуждение находится на начальной стадии.
Отмечается, что соответствующее пожелание высказала Чехия.
По мнению Праги, потенциальные российские "разведчики" избегают слежения благодаря свободному перемещению по шенгенской зоне. Поэтому власти Чехии хотят, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне.
Пока обсуждение находится на начальной стадии.