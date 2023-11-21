В России

31 минуту назад

Правительство ужесточит контроль за зарубежными операциями российских компаний

22
#экономика

Белый дом намерен ужесточить контроль за зарубежными операциями российских компаний и ИП.

Правительство утвердило постановление № 1911 от 14 ноября, расширяющее отчетность в рамках валютного контроля, - пишет "Ъ".

По нему российские лица должны ежеквартально отчитываться в налоговую о движении денежных средств, а также иных финансовых активах на иностранных счетах или транзакциях с использованием зарубежных электронных средств платежа (от 600 тысяч рублей).

Обновленные правила также предполагают получение налоговыми органами информации о выручке, оставляемой на счетах за рубежом, а также "о третьих лицах, которых участвуют во взаиморасчетах по внешнеэкономической деятельности".

В настоящее время при наличии движения денежных средств российские компании и ИП должны отчитываться только о зачислениях и списаниях по счету с указанием кодов операции. По новым правилам, если в отчетном квартале были списания или поступления, связанные с исполнением внешнеторговых или кредитных договоров (под постановку на учет попадают экспортные контракты от 10 млн рублей, а импортные и кредитные — от 3 млн рублей), то в дополнение к данным о трансакциях по всем кодам видов операции необходимо будет указывать объем списаний и зачислений средств за квартал как в наличной, так и безналичной форме в рамках контракта — с указанием его "уникального кода".

В Минфине пояснили, что "эта информация позволяет налоговым органам отслеживать объемы иностранной валюты, остающейся на счетах экспортеров в иностранных банках, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению прозрачности контроля за внешнеторговыми операциями экспортеров".

Постановление № 1911 — первое расширение детализации данных об исполнении валютного законодательства всеми юрлицами и ИП после того, как в июне 2022 года правкомиссия по иностранным инвестициям разрешила экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом без обязательного возврата ее в уполномоченные банки. Тогда мера должна была облегчить адаптацию компаний к действию санкций.

В условиях осложнения расчетов между российскими и зарубежными банками компаниям оказалось проще оставлять часть выручки за рубежом и рассчитываться ею по импортным контрактам, - считают эксперты.

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#экономика

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