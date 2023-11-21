В России

59 минут назад

В РФ вернулось крупное книжное издательство Penguin Random House

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#издательство

Некоторые зарубежные издатели решили вернуться на российский рынок.

Немецкое и испанское подразделения Penguin Random House возобновили работу в России, - пишет "Ъ" со ссылкой на гендиректора издательской группы "Альпина" Алексея Ильина.

Одно из крупнейших в мире издательств вернулось в страну после Франкфуртской книжной выставки, проходившей 18-22 октября. В портфель компании входят Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и другие авторы. Такое возвращение "дало надежду российским издательствам", которые надеются снова покупать права напрямую у иностранных партнеров, отметил источник на медиарынке.

При этом указанные подразделения могут распоряжаться только правами локальных авторов.

"С учетом того, что доля иностранных произведений в совокупной выручке российского книжного рынка составляет порядка 40%, доля испанских и немецких писателей оценивается в 8% от переводов, а английских — 60-70 процентов", — отметил технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов.

Ряд зарубежных авторов, в том числе Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Нил Гейман и другие писатели, приостановили работу с российскими издательствами после начала боевых действий на Украине. По данным "Эксмо-АСТ", недополученная доля продаж новинок таких авторов составит около 7%. Наиболее значимыми книгами, которых лишились российские издательства, назвали новые проекты Роулинг, Кинга и норвежца Ю Несбе.




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#издательство

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