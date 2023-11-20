Общество

31 минуту назад

«Снег для нас не стал сюрпризом»

5 427
#снегопад
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«Снег для нас не стал сюрпризом»

К концу дня МБУ «Управление благоустройства Липецка» обещает посыпать песком и солью 80% городских дорог.

Сегодняшнюю оперативку глава Липецка Евгения Уваркина начала с вопроса о количестве аварий, спровоцированных первым по-настоящему серьезным снегопадом. Оказалось, что все в границах нормы. По словам главного городского спасателя Николая Новикова, по состоянию на 11:00 в Липецке случилось шесть незначительных ДТП, которые обошлись без пострадавших. Звонков от горожан с жалобами на последствия снегопада почти не было — количество обращений в ЕДС не превысило среднесуточный уровень.

О готовности МБУ «Управление благоустройства Липецка» к работе в снегопад мэру рассказал председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Павел Звонарев:

— Снег для нас не стал сюрпризом. Мы к нему готовились еще в выходные.

Павел Звонарев рассказал о схеме работы муниципального предприятия в снегопад. С раннего утра 19 коммунальных дорожных машин и пять тракторов разбросали по дорогам 335 тонн пескосоляной смеси, а дворники рассыпали 45 тонны соли на остановках и пешеходных переходах. После чего было прометено почти 90 тысяч кв.м дорог. Днем на улицах работают 30 единиц техники и 111 уборщиков территории.

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К концу дня председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства пообещал обработать противогололедными материалами 80% основных дорог и 70% второстепенных. Пять тракторов будут очищать остановки общественного транспорта. 10 тракторов частных организаций и по договорам с городской администрацией привлечены к уборке улиц частного сектора. Как только снегопад утихнет — а это ожидается к вечеру — силы МБУ приступят к сдвижке снежной каши с дорог к бордюрам и его вывоз.
5 427
#снегопад
1

Комментарии (5)

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ГОСТЬ53

1 минуту назад
Да успокойтесь, все сделают постепенно. Ну, обвалился на нас снегопад, радуйтесь- зима!!! Я нормально добралась до работы, пешком. Хочу много-много снега, тем более моя собака его любит очень
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Прасковья Ивановна

5 минут назад
Чем больше снега , тем лучше ! Пускай идёт!!
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Еще

9 минут назад
не вечер
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Вячеслав

11 минут назад
Сегодня с утра валит снег! Но на дорогах ни одной Дорожной машины ни то, чтобы чистили, даже не посыпают пескосмесью. А в кабинете отчеты друг- дружке сочиняют! Потом статистику подчищать начнут!
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Да уж

13 минут назад
Нет звонков от возмущенных жителей? А что толку звонить ?
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