МТС разыграет миллионы призов в честь своего 30-летия

В Липецке стартовал розыгрыш призов от сервисов экосистемы МТС. Принять в нем участие могут не только клиенты МТС, но и любой желающий. В рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы.

МТС прошла большой путь от крупного телеком игрока до цифровой экосистемы с интегрированными сервисами. В честь своего 30-летия МТС дарит всем участникам гарантированные подарки и разыгрывает уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы: автомобили с мультимедийной системой МТС Авто, путешествие мечты от МТС Travel, подарочные карты от МТС Live, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями от сервиса Строки (12+), встречи с артистами от МТС Музыки (12+), а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.



«Первый звонок МТС на Липецкой земле состоялся двадцать два года назад. А сейчас в нашей копилке достижений не только связь, но и фильм нашего кинотеатра KION (18+) «Одним днем», снятый в Ельце, аудиогид по Липецку и онлайн-путеводитель по области. Мы вышли на рынок домашнего интернета Липецка и Грязей и приобрели «Зеленую точку» (6+). Сегодня наши земляки продолжают развивать связь, домашний интернет, интернет вещей, облачные решения и ИТ-инфраструктуру. Кстати, почти 30% наших липецких абонентов пользуются сразу несколькими цифровыми сервисами и умеют на этом экономить. В свой день рождения мы решили подарить липчанам возможность получить уникальные впечатления и даже исполнить мечту», – уточнила директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.



Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС (6+) и прокрутить куб для определения приза.



Информация об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 30.mts.ru. Сроки проведения розыгрыша с 15.11.2023 по 07.01.2024г.



ПАО «МТС». Реклама.

