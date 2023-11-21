Должникам электроэнергия обойдется почти в 1,5 раза дороже

Резкий рост ключевой ставки Центрального банка повлек за собой скачок ставки пени за просрочку оплаты коммунальных ресурсов, включая электроэнергию.

Теперь в соответствии с законодательством пеня на долг за электроэнергию начисляется по ставке 42% годовых. Для сравнения - в начале этого года ставка пени составляла 21% годовых. Это означает, что неоплаченный долг может увеличиться почти в 1,5 раза в течение года.

Начисление пени начинается уже после месяца просрочки и начисляется ежедневно. Спустя три месяца ставка пени по долгу достигает максимального значения. В итоге должнику придется заплатить за свет намного больше - пени, долг и текущий платеж.

По информации издания “Известия”, средняя ставка по полному кредиту в 20 крупнейших банках составляет около 25% годовых. Таким образом, накопление долга по электроэнергии обойдется примерно в 2 раза дороже банковского кредита.

Кроме этого, если долг и пени не будут погашены, ресурсоснабжающая организация взыщет долг через суд. Тогда к долгу добавятся еще и расходы на судебные издержки.

Гарантирующие поставщики электроэнергии ОАО «ЛЭСК» и ООО «НОВИТЭН» призывают не копить долги. Своевременная оплата коммунальных услуг выгоднее накопления долгов. Если возникла трудная жизненная ситуация, то клиенты могут обратиться в центры обслуживания для оформления рассрочки платежей или проконсультироваться по бесплатному телефону 8-800-220-00-09.

Информация предоставлена пресс-службой ОАО «ЛЭСК»