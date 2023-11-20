Бизнес

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НКР присвоило Банку ЗЕНИТ кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом

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НКР присвоило Банку ЗЕНИТ кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка ЗЕНИТ на уровне A-.ru со стабильным прогнозом. Аналитики отметили высокое качество кредитного портфеля Банка, умеренный запас ликвидности и значительную диверсификацию бизнеса как по активам, так и по источникам доходов.

В агентстве подчеркнули, что Банк поддерживает достаточный запас капитала. Несмотря на досоздание резервов до 100% объема заблокированных иностранных активов в текущем году, нормативы Банка останутся на высоком уровне. Уже в следующем году Банк ЗЕНИТ выйдет на плановые значения прибыльности.

Эксперты оценили существенные улучшения в качестве и структуре активов в последние несколько лет и отметили адекватную систему риск-менеджмента Банка. Низкая склонность к риску обусловлена высоким качеством кредитного портфеля Банка ЗЕНИТ — средняя оценка кредитного качества топ-30 риск-позиций, по мнению НКР, находится на уровне А.

По мнению экспертов, система управления и качество менеджмента Банка соответствует масштабам и специфике бизнеса. Банк ЗЕНИТ активен в кредитовании и расчётно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов, выдаче гарантий, розничном кредитовании и операциях с ценными бумагами. Корпоративный кредитный портфель в умеренной степени диверсифицирован по отраслям.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».

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