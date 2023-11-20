В России
2 минуты назад
В Подмосковье 12-летняя именинница сломала позвоночник в картинг-центре
Школьница праздновала 12-летие в компании одноклассников и мамы в картинг-центре.
В Подмосковье девочка сломала позвоночник на праздновании своего 12-летия.
Ребенок получил травму в картинг-центре, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Уточняется, что девочка не справилась с управлением и въехала в стоявшего к ней спиной инструктора. Мужчина не смог устоять на ногах и упал на ребенка.
Именинница пожаловалась на боль, но не хотела прерывать праздник, - отмечает канал. Родители обратились в больницу только спустя два часа. Врачи диагностировали у россиянки компрессионный перелом нескольких позвонков.
Подчеркивается, что пострадавшая занималась танцами. Когда девочка сможет к ним вернуться, пока не известно. Она госпитализирована в травматологическое отделение. Проводится проверка.
Ребенок получил травму в картинг-центре, - сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Уточняется, что девочка не справилась с управлением и въехала в стоявшего к ней спиной инструктора. Мужчина не смог устоять на ногах и упал на ребенка.
Именинница пожаловалась на боль, но не хотела прерывать праздник, - отмечает канал. Родители обратились в больницу только спустя два часа. Врачи диагностировали у россиянки компрессионный перелом нескольких позвонков.
Подчеркивается, что пострадавшая занималась танцами. Когда девочка сможет к ним вернуться, пока не известно. Она госпитализирована в травматологическое отделение. Проводится проверка.