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46 минут назад
Умер бывший губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев был главой Кемеровской области с 1997 года.
20 ноября глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о смерти экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который возглавлял регион на протяжении 20 лет до 2018 года. Ему было 79 лет, - передает ТАСС.
"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - написал Цивилев в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева, отметив, что он сделал многое для развития региона.
"Аман Гумирович был государственником. Его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
По его словам, уход из жизни Тулеева - невосполнимая утрата "для всех нас".
Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год - с 1997 по 2018 год. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Главу Кузбасса сменил его заместитель Сергей Цивилев. 17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - написал Цивилев в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева, отметив, что он сделал многое для развития региона.
"Аман Гумирович был государственником. Его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
По его словам, уход из жизни Тулеева - невосполнимая утрата "для всех нас".
Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год - с 1997 по 2018 год. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Главу Кузбасса сменил его заместитель Сергей Цивилев. 17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.