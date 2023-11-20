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46 минут назад

Умер бывший губернатор Кемеровской области

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#Кузбасс #губернатор

Аман Тулеев был главой Кемеровской области с 1997 года.

20 ноября глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о смерти экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который возглавлял регион на протяжении 20 лет до 2018 года. Ему было 79 лет, - передает ТАСС.

"Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса", - написал Цивилев в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Тулеева, отметив, что он сделал многое для развития региона.

"Аман Гумирович был государственником. Его отличали сила характера, профессионализм и трудолюбие. Возглавляя более 20 лет Кемеровскую область, Аман Гумирович всегда заботился о жителях региона, многое сделал для социально-экономического развития Кузбасса", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, уход из жизни Тулеева - невосполнимая утрата "для всех нас".

Тулеев возглавлял Кемеровскую область почти 21 год - с 1997 по 2018 год. 1 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. По словам экс-губернатора, его решение об уходе с поста руководителя области стало "единственно верным" после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Главу Кузбасса сменил его заместитель Сергей Цивилев. 17 сентября 2018 года Тулеев занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.
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#Кузбасс #губернатор

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