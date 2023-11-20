В России

43 минуты назад

Чукотка и ЯНАО лидируют по уровню зарплат в РФ

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#экономика #зарплаты

Проведённый рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).

Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия, - говорится в исследовании РИА Новости.

Лидером снова стал Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 47,6%.

Далее идут - Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.

Замыкают рейтинг регионов России по уровню зарплат Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чеченская республика.

Кроме того, в последнюю десятку вошли Северная Осетия (2,4%), Мордовия (2,7%), Ивановская область (2,9%) и Орловская область (3,1%). Таким образом, в аутсайдерах оказались преимущественно южные национальные республики, а также несколько регионов центральной России.

Эксперты отмечают, что общий рост зарплат в стране и повышение минимального размера оплаты труда оказывают благотворное влияние на уровень заработка у низкооплачиваемых работников, однако в ряде регионов проблема низких официальных зарплат по-прежнему стоит достаточно остро.
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#экономика #зарплаты

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