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43 минуты назад
Чукотка и ЯНАО лидируют по уровню зарплат в РФ
Проведённый рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
Рейтинг российских регионов по уровню зарплаты возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ, в конце списка оказались Калмыкия и Ингушетия, - говорится в исследовании РИА Новости.
Лидером снова стал Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 47,6%.
Далее идут - Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.
Замыкают рейтинг регионов России по уровню зарплат Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чеченская республика.
Кроме того, в последнюю десятку вошли Северная Осетия (2,4%), Мордовия (2,7%), Ивановская область (2,9%) и Орловская область (3,1%). Таким образом, в аутсайдерах оказались преимущественно южные национальные республики, а также несколько регионов центральной России.
Эксперты отмечают, что общий рост зарплат в стране и повышение минимального размера оплаты труда оказывают благотворное влияние на уровень заработка у низкооплачиваемых работников, однако в ряде регионов проблема низких официальных зарплат по-прежнему стоит достаточно остро.
Лидером снова стал Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тысяч рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку Магаданская область с результатом 47,6%.
Далее идут - Ненецкий автономный округ, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.
Замыкают рейтинг регионов России по уровню зарплат Калмыкия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Дагестан и Чеченская республика.
Кроме того, в последнюю десятку вошли Северная Осетия (2,4%), Мордовия (2,7%), Ивановская область (2,9%) и Орловская область (3,1%). Таким образом, в аутсайдерах оказались преимущественно южные национальные республики, а также несколько регионов центральной России.
Эксперты отмечают, что общий рост зарплат в стране и повышение минимального размера оплаты труда оказывают благотворное влияние на уровень заработка у низкооплачиваемых работников, однако в ряде регионов проблема низких официальных зарплат по-прежнему стоит достаточно остро.