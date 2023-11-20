Сегодня в Липецке: праздник мамочек, раритетное авто в продаже и липчане перестали давать в долг

Липчан ждёт праздник для мам, неизвестные кадры с известным актёром, очередная часть «Поттериады».

Встречаем первую метель

Сегодня в Липецке от -2 до -4 градусов. Днём пойдёт сильный снег и мало того – метель.







Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ сегодня перекроют холодную воду на улицах Бунина, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24; Белана, 15, 17; Волгоградской, 2а; Жуковского, 9а, 11б, 13а, 15а; Катукова, 19, 23;Коммунистической, 20, 20а, 22а, 24, 24вл1, 27, 29; Меркулова, 30, 32, 34; Стаханова, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15, 19; в переулках Театральном, 1а; Учебном, 1, 1к1, 1к2, 2, 4, 6.







Отключение света

С 9:00 до 17:00 сегодня оставят без электричества дома на улицах 40 лет Октября, 39, 41а, 43, 47; Баумана, 92; Валентина Скороходова, 19; Д.Бедного, 2, 66а; К. Булавина, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Комсомольской, 22; Котовского, 23; Ново-Весовой, 2в, 5, 6; Огородной, 34а; Ситовской, 394; Третьякова, 18; Ушинского 21, 21а, 23, 80; Цемзаводской, 3, 4; Школьной, 9, 24, 26, 28; в переулках Ивана Кочубея, 1; Космическом, 36; Павлика Морозова, 3, 9; Ростовском, 1а; Чугунном, 11; в садоводчаствах «Дачный 3», 110; «Сокол-1», 196, 305, 569, 825; «Сокол-3», 30, 38, 223; «Речное», 105, 268, 394.





В это же время полностью обесточат улицы А.Г.Кочеткова, Арсеньева, Бабушкина, Белорусскую,Богатырскую, Болотникова, Брестскую, Брюллова, Былинную, Войнич, Курчатова, Пирогова, Стасова, Ударников, Хабарова, Юношескую, переулки Володи Дубинина, Коперника, Н.Руднева, Ракетный, Рахманинова, Тёплый, Щепкина, садоводчества «Горняк» и «Сокол-2».

Пробки

С раннего утра улицы Липецка уже заполнены автомобилями и кое где не пройти и не проехать. По понедельникам пробок особенно много, а выход по-прежнему один: изучать перед выездом «Яедекс-пробки» или похожие приложения. При этом делать это рекомендуется, когда вы еже сидите в машине с включённым мотором, чтобы успеть проскочить пока дорожная обстановка не поменяемся. Желаем вам не начинать трудовую неделю с ппоздания.

Праздник для мамочек (0+)

Обычно по понедельникам в Областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) выходной. Но сегодня особый случай. В канун предстоящего Дня матери областной перинатальный центр, Кризисный центр помощи семьи и детям, а также Центр оказания помощи «Большая медведица» решили провести праздничное мероприятие. С 10:00 в библиотеке ждут мамочек с детьми от 3 лет.







В программе динамическая гимнастика, занимательные игры с детьми, музыкальные паузы, танцы, творческие мастер-классы по оригами и песочной терапии, фотозона, чаепитие и море положительных эмоций.

Колбаско покажет неизвестные кадры (6+)

Липецкий киновед Алексей Колбаско проведёт очередную встречу со зрителями в библиотеке на Тракторном (ул. Ильича, 16).

15:30 он начнёт увлекательное повествование о творчестве Владимира Машкова. Через неделю, 27 ноября, вечно молодому артисту исполнится 60 лет. Киновед расскажет, как у Машкова стремление посвятить себя театру и кино побороло желание стать биологом. Для многих педагогов школы-студии МХАТ стало полной неожиданностью, когда Олег Табаков не просто взял его на свой курс, но и сразу начал доверять роли в своем театре. Мастер учил буйного студента контролировать свой гнев и сдерживать эмоции. Отдельного внимания заслуживают первые шаги Машкова в кинематографе. Он успел поработать в кино и как режиссер: снял две полюбившиеся зрителями картины «Сирота казанская» и «Папа».



Слева Алексей Колбаско. Справа Владимир Машков, кадр из фильма "Ликвидация"



Колбаско не был бы сам собой, если бы не приготовил для зрителей что-нибудь эдакое. На этот раз он продемонстрирует раздобытые им рабочие моменты съемок сериала «Ликвидация».

И вновь волшебник Гарри

В культурном пространстве «Библиотека» скрасят понедельник просмотром очередного, пятого по счёту, фильма саги про мальчика, который выжил. В 19:01 зрителей ждут на просмотре фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса». Великобритания, США, 2007. Режиссёр Дэвид Йетс (12+)

Накал с борьбе с самым могущественным злым магом в истории человечества, которого нельзя называть, увеличивается до предела. И играют в фильме уже не дети. На момент съемок исполнителю главной роли Дэниелу Редклиффу было уже 18 (хотя по фильму меньше), Руперту Гринту (Рону) 19, Эмме Уотсон (Гермионе) – 17. Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления о том, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка.



Кадр из фильма



Вход – любая поддержка пространства.



«Квадра» предлагает отличные призы за переход на электронную квитанцию*

Количество липчан, пользующихся электронными квитанциями от «Квадры» всего за неделю увеличилось на тысячу человек – до пяти тысяч!



Всё потому, что электронные квитки надёжнее бумажных, экологичнее, а кроме того за их использование можно получить приз. Компания «Квадра» разыграет призы среди тех, кто уже выбрал электронные платёжки. Много-много призов— целых 500 подарочных сертификатов в крупный магазин бытовой техники.

Успеть принять участие в розыгрыше и присоединиться к армии современных потребителей может каждый. Для этого нужно до 1 декабря нужно перейти на электронную квитанцию. Сделать это можно буквально в пару кликов в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Если у вас нет личного кабинета, самое время зарегистрироваться – там всё просто. Зайдите в «Мои настройки» и в разделе «Отказ от бумажной квитанции» поставьте галочку или нажмите на чекбокс в приложении. После этого платёжки вам будут приходить по электронной почте или в приложении, никогда не потеряются вместе с историей платежей. А ещё останется дождаться 10 декабря – в этот день «Квадра» проведёт розыгрыш. Отличный день, чтобы заранее обзавестись новогодним подарком для себя или своих близких. *Акция проводится с 01.09.23 по 01.12.23. Подробности на quadra.ru (6+)

Льда ещё нет, но липчан уже предупреждают

Погода меняет плюс на минут, мэр Евгения Уваркина заблаговременно издала постановление о запрете выхода на лёд в городе с ноября по апрель.

Не стали отставать и сотрудники управления ГО и ЧС: они уже ставят предупреждающие таблицки на берегу реки Воронеж. Особое внимание будет уделено 11-ти наиболее популярным среди местных рыбаков местам: это районы автомобильных и железнодорожного мостов, места впадения малых рек и ручьёв в основное русло Воронежа, территория возле очистных сооружений, Силикатные озёра, пруд на Опытной станции.

- Предупреждение особенно актуально при становлении первого тонкого льда, когда любители зимней рыбалки торопятся опробовать снасти, а дети – прочность замерзшей реки, - предупредили спасатели.







О мерах по безопасности в зимний период мы писали неделю назад. Повторить их никогда не будет лишним, вот ссылка.

Липчане не дают в долг или давать уже нечего?

Липчане предпочитают не занимать денег своим коллегам по работу, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. Только каждый 11-й заявил, что готов поддержать сослуживца деньгами «до зарплаты». А остальные предпочитают не путать товарищеские отношения с финансовыми. 21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 17% — друзьям, 9% — коллегам. 47% признались, что никому не дают денег взаймы.

Берут взаймы липчане чаще в банке – 22%, 10% липчан чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 8% — к друзьям. Ссуду на работе готов попросить только 1 % прошенных. 51% ни у кого не одалживает денег.







Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 11 500 руб., другу — 8 000 руб., коллеге — 5 000 руб.

Самый успешный «Форд» в продаже

Уникальный автомобиль выставили на продажу на «Авито» «Fоrd Моdеl T» 1922 года выпуска.

Первый экземпляр раритета был выпущен 27 сентября 1908 г., а завершили производство в мае 1927 г. Это про него Генри Форд сказал: «Вы можете купить автомобиль любого цвета при условии, что этот цвет – чёрный». В самой компании «Форд» этот автомобиль признали самым успешным экземпляром в ХХ веке.







Лобовое стекло состоит из двух частей, не имеет стеклоочистителей и крепится к деревянной перегородке между моторным отсеком и салоном, для безопасности. В распоряжении у водителя есть деревянный руль диаметром 36 см и приборная панель с единственным датчиком - амперметром, за дополнительную плату предлагался и спидометр. Ещё одна интересная особенность: бензобак находится под сиденьем водителя, при этом топливо подается в карбюратор самотёком.







Это как раз тот случай, когда возраст машины – плюс, а не минус. Представьте, что вы небрежно заявляете окружающим: «А моей машине уже 100 лет». Кстати, за век она прошла не так уж и много – 68 тысяч километров. Стоит сие чудо всего 17 миллионов рублей, пригонять придется из Самары.

Дорогие липчане! Впереди целая рабочая неделя: сложная напряженная и, как всегда, немного сумасшедшая. Не потерять голову и оставаться в адеквате вам помогут новости. Иногда полезно ненадолго переключаться с рабочих задач на повседневные. Липчанам очень повезло: не нужно рыскать по всему Интернету, все важные и полезные новости уже собраны в одном месте на GOROD48. Почаще находите время, чтобы зайти на сайт и быть в курсе всех событий. Информированных людей у нас ценя. Ждём вас снова и снова.

Использованы фото "Авито"

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