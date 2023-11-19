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54 минуты назад

Умерла актриса Татьяна Стрельцова

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Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла в возрасте 70 лет.

Стрельцова умерла 17 ноября после продолжительной болезни.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972 году окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской и в том же году стала служить в Киргизском русском театре драмы.

В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания "Заслуженная артистка Киргизской ССР", а в 1996 - "Народная артистка Киргизии".

За свою карьеру Стрельцова исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов», сообщает ТАСС.
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