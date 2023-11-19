Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций

Из-за введенных беспрецедентных западных санкций после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса существовала угроза обвала экономики России, в связи с чем пришлось мобилизовать все ресурсы для того, чтобы это предотвратить. Об этом 19 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».





Он добавил, что, после того как ситуация наладилась, экономика РФ не только стабилизировалась, но и вышла «на траекторию роста». Сейчас эти темпы составляют 3%, однако этого пока недостаточно, они должны быть выше, указал Песков.



Также представитель Кремля отметил, что у российской экономики есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами, пишут «Была угроза обвала, действительно пришлось мобилизовать все ресурсы, внутренние силы для того, чтобы этот обвал предотвратить. <...> Ни одна страна мира никогда не сталкивалась и теоретически ни одна страна мира не в состоянии выдержать такого удара», — отметил пресс-секретарь президента РФ в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.Он добавил, что, после того как ситуация наладилась, экономика РФ не только стабилизировалась, но и вышла «на траекторию роста». Сейчас эти темпы составляют 3%, однако этого пока недостаточно, они должны быть выше, указал Песков.Также представитель Кремля отметил, что у российской экономики есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами, пишут «Известия».