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Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ из-за санкций
Из-за введенных беспрецедентных западных санкций после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса существовала угроза обвала экономики России, в связи с чем пришлось мобилизовать все ресурсы для того, чтобы это предотвратить. Об этом 19 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Он добавил, что, после того как ситуация наладилась, экономика РФ не только стабилизировалась, но и вышла «на траекторию роста». Сейчас эти темпы составляют 3%, однако этого пока недостаточно, они должны быть выше, указал Песков.
Также представитель Кремля отметил, что у российской экономики есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справляться с любыми ударами, пишут «Известия».